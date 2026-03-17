Sự cố điện đã xảy ra nhiều lần ở Cuba. Video: News18

Báo Guardian dẫn thông báo của nhà điều hành lưới điện UNE ngày 16/3 cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân của sự cố mất điện, là mới nhất trong một loạt các sự cố mất điện trên diện rộng kéo dài hàng giờ hoặc nhiều ngày và cuối tuần trước.

Năm nay, Mỹ đã gia tăng áp lực với Cuba kể từ khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt nguồn cung dầu của Venezuela cho Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba, bóp nghẹt lưới điện của hòn đảo Caribe này.

Tuần trước, Cuba cho biết đang đàm phán với Mỹ với hy vọng xoa dịu cuộc khủng hoảng. Theo dữ liệu theo dõi tàu LSEG, trong năm nay, Cuba chỉ nhận được 2 tàu nhỏ chở dầu nhập khẩu. Tàu chở dầu đầu tiên đến từ Mexico, đã dỡ nhiên liệu tại cảng Havana vào tháng 1. Tàu thứ hai, từ Jamaica, đã dỡ khí hóa lỏng, thường được gọi là khí đốt nấu ăn vào tháng 2. Venezuela, từng là nhà cung cấp dầu chính của Cuba, đã không gửi bất kỳ nhiên liệu nào đến đảo quốc này trong năm nay.

Tháng trước, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela, PDVSA, đã chất nhiên liệu lên một tàu chở dầu mà trước đó họ sử dụng để vận chuyển nhiên liệu đến Cuba. Tuy nhiên, theo các tài liệu của PDVSA và dữ liệu giám sát tàu chở dầu cho thấy, con tàu này vẫn chưa rời khỏi vùng biển Venezuela.

Theo hình ảnh vệ tinh do TankerTrackers.com phân tích, không có lô hàng lớn nào nhập khẩu vào Cuba trong năm nay thông qua các trung tâm chính Matanzas hoặc Moa, nơi thường xử lý dầu thô để lọc dầu và dầu nhiên liệu để phát điện. Các cảng Havana và Cienfuegos đã không có hoạt động nhập khẩu nào trong hơn một tháng.