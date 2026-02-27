Theo TASS, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 26/2 đã lên tiếng về việc lực lượng tuần duyên Cuba bắn hạ 4 tay súng trên một tàu cao tốc đăng ký ở bang Florida (Mỹ) một ngày trước đó.

"Cuba sẽ không tấn công hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định lập trường của mình. Nhưng Cuba sẽ tự vệ một cách kiên quyết và cứng rắn trước mọi hành vi gây hấn có thể làm tổn hại đến chủ quyền và sự ổn định của đất nước", ông Diaz-Canel cho biết.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nhấn mạnh rằng "việc bảo vệ đường bờ biển, lãnh thổ và an ninh quốc gia là trách nhiệm không thể thoái thác của chính quyền La Havana". Hiện chính phủ Cuba đang thực hiện một cuộc điều tra toàn diện về vụ đụng độ ở tỉnh Villa Clara.

Vào ngày 25/2, lực lượng tuần duyên Cuba đã đụng độ với một tàu cao tốc treo cờ Mỹ mang số hiệu FL7726SH ở bờ biển phía bắc Villa Clara. Vụ đấu súng sau đó khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. La Havana hiện đã nhận dạng được danh tính của người thiệt mạng đầu tiên, 3 người còn lại vẫn đang được xác minh.

"Các nghi phạm bao gồm công dân Cuba, một số xuất hiện trong danh sách bị truy nã, 6 người sống sót đang được chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, một nghi phạm người Cuba khác cũng bị bắt giữ trong nước vì có liên quan đến vụ việc", phía Cuba thông tin.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nói Washington sẽ thực hiện một cuộc điều tra độc lập về vụ việc, nhấn mạnh không có nhân viên chính phủ Mỹ nào liên quan.