Xe tăng Chonma-2 (hay còn được gọi là M2020/M2024 trong các tài liệu phương Tây) là một trong những bước tiến mới nhất trong chương trình phát triển xe tăng của Triều Tiên, đánh dấu sự nỗ lực của quốc gia này trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp bất chấp các hạn chế kinh tế và cấm vận quốc tế.

Dựa trên các nguồn thông tin Defence Security Asia và Army Recognition, bài viết sẽ phân tích công nghệ của Chonma-2, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật, khả năng chiến đấu, và ý nghĩa chiến lược của việc Triều Tiên có thể triển khai xe tăng này trong xung đột Ukraine để hỗ trợ Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2 mới nhất của Triều Tiên, được công bố vào năm 2020 (Nguồn ảnh: KCNA).

Đặc điểm kỹ thuật của xe tăng Chonma-2

Chonma-2 là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới nhất của Triều Tiên, được công bố lần đầu vào năm 2020 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và tiếp tục được cải tiến vào các năm 2024 và 2025.

Xe tăng này thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế nội địa và các ảnh hưởng từ công nghệ Nga, Mỹ và thậm chí cả Iran, tạo nên một nền tảng thiết giáp độc đáo.

Chonma-2 có bố trí truyền thống của một MBT, với người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang động cơ ở phía sau. Thân xe có thiết kế thấp, giúp giảm diện tích tiếp xúc với hỏa lực đối phương, tương tự như T-14 Armata của Nga.

Xe được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) ở cả tháp pháo và thân xe, với các phiên bản mới nhất tích hợp hệ thống giáp composite và giáp lồng phía sau để chống lại đạn chống tăng và thiết bị nổ tự chế (IED).

Hệ thống giáp này được cải tiến đáng kể so với các mẫu Chonma trước đó, giúp tăng khả năng sống sót trước các loại vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng Javelin hay NLAW.

Một điểm nổi bật của Chonma-2 là hệ thống bảo vệ chủ động GL6, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa như tên lửa chống tăng và đạn rocket.

Hệ thống này tương tự như Afghanit của Nga hay Iron Fist của Israel, với bốn bệ phóng trên tháp pháo để bảo vệ theo các hướng khác nhau.

Chonma-2 được trang bị pháo nòng trơn 125mm, tương tự pháo 2A46 của Liên Xô, với hệ thống tham chiếu đầu nòng (MRS) để tăng độ chính xác khi bắn trong chuyển động. Đây là một bước tiến so với các mẫu xe tăng trước đó của Triều Tiên, vốn sử dụng pháo 115mm.

Xe tăng được tích hợp hai tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-3, có khả năng xuyên giáp mạnh, tương tự tên lửa Kornet của Nga.

Ngoài ra, Chonma-2 còn có súng máy đồng trục, súng máy điều khiển từ xa và súng phóng lựu AGS-30, tăng cường khả năng đối phó với các mục tiêu bộ binh và trên không.

Các phiên bản mới nhất của Chonma-2 được trang bị kính ngắm nhiệt, kính ngắm toàn cảnh cho chỉ huy, và hệ thống quản lý chiến trường, giúp cải thiện khả năng phát hiện và bắn trúng mục tiêu trong điều kiện chiến đấu hiện đại.

Tuy nhiên, mức độ tinh vi của hệ thống này có thể vẫn thua kém các mẫu xe tăng phương Tây như M1A2 Abrams hay Leopard 2A8.

Chonma-2 sử dụng động cơ diesel 1.200 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 70km/h trên đường bằng và đảm bảo khả năng cơ động trên địa hình gồ ghề, phù hợp với địa hình đồi núi của Triều Tiên.

Xe tăng sử dụng khung gầm 7 bánh xe mỗi bên, được bảo vệ bởi các tấm giáp polymer hoặc cao su, giúp tăng độ bám và giảm tiếng ồn khi di chuyển.

Thiết kế này cải thiện khả năng vượt chướng ngại vật và hoạt động trong điều kiện địa hình phức tạp.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: MW/Armyrecognition.com

So sánh với các xe tăng hiện đại

Chonma-2 được đánh giá là một thiết kế “thế hệ thứ 3,5”, kết hợp các yếu tố của xe tăng phương Tây và Nga, nhưng vẫn có một số hạn chế.

So với K2 Black Panther (Hàn Quốc): K2 có lợi thế về hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa, giáp composite tiên tiến và hệ thống treo khí nén, giúp vượt trội về cơ động và khả năng chiến đấu trong mạng lưới. Chonma-2, dù cải tiến, vẫn chưa đạt được mức độ tích hợp công nghệ như K2.

So với T-90M (Nga): Chonma-2 có một số điểm tương đồng với T-90M, đặc biệt về pháo 125mm và hệ thống APS. Tuy nhiên, T-90M có hệ thống điện tử và kết nối chiến trường hiện đại hơn, trong khi Chonma-2 có thể vượt trội hơn về giáp bảo vệ và thiết kế phù hợp với địa hình đặc thù.

So với M1A2 Abrams (Mỹ): Abrams vượt trội về giáp, hệ thống điện tử và khả năng sống sót trên chiến trường nhờ các cải tiến như giáp uranium cạn kiệt và hệ thống Trophy APS. Chonma-2, dù có thiết kế lấy cảm hứng từ Abrams, vẫn thiếu sự tinh vi trong tích hợp hệ thống và khả năng tác chiến mạng lưới.

Vai trò tiềm năng trong xung đột Nga-Ukraine, thách thức và hạn chế

Theo các nguồn tin, Triều Tiên dự kiến triển khai từ 50 đến 100 xe tăng Chonma-2 cùng với các xe bọc thép BTR-80 và khoảng 6.000 binh sĩ tới Nga để hỗ trợ trong xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt tại khu vực Kursk.

Việc triển khai này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có các hệ quả chiến lược và địa chính trị sâu rộng.

Với việc Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xe tăng hiện đại (sản xuất hàng năm chỉ khoảng 200 chiếc so với 4.000 chiếc thời Liên Xô), Chonma-2 có thể giúp bù đắp phần nào sự thiếu hụt này.

Hệ thống APS và tên lửa chống tăng Bulsae-3 của Chonma-2 có thể đối phó hiệu quả với các vũ khí chống tăng phương Tây như Javelin hay NLAW, vốn gây thiệt hại lớn cho thiết giáp Nga.

Việc đưa Chonma-2 vào chiến trường Ukraine sẽ cung cấp cho Triều Tiên dữ liệu quý giá về hiệu suất của xe tăng này trong điều kiện chiến đấu thực tế, đặc biệt khi đối đầu với các hệ thống vũ khí hiện đại. Điều này giúp Triều Tiên cải tiến thiết kế và nâng cao năng lực tác chiến của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Sự hiện diện của các đơn vị xe tăng Triều Tiên cùng với đội ngũ kỹ thuật viên sẽ giúp Nga giảm áp lực lên lực lượng thiết giáp của mình, cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ tấn công hoặc phòng thủ khác.

Xe tăng Chonma-2. Ảnh: armyrecognition.com

Việc triển khai Chonma-2 là một phần của liên minh quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Triều Tiên có thể nhận được công nghệ quân sự tiên tiến, hỗ trợ tài chính (ước tính từ 1,7 đến 5,5 tỷ USD), và các nguồn lực như thực phẩm và năng lượng từ Nga để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự.

Nếu Chonma-2 chứng minh được hiệu quả trên chiến trường, Triều Tiên có thể thúc đẩy xuất khẩu xe tăng này sang các quốc gia khác, đặc biệt là những nước tìm kiếm thiết giáp giá rẻ thay thế cho các mẫu phương Tây hoặc Nga.

Việc sơn màu sa mạc cho Chonma-2 trong các cuộc duyệt binh gợi ý rằng Triều Tiên có thể nhắm đến các thị trường ở khu vực Trung Đông hoặc châu Phi.

Mặc dù xe tăng Chonma-2 là một bước tiến đáng kể, nhưng nó vẫn đối mặt với một số hạn chế.

Dù được cải tiến, hệ thống điện tử và tích hợp mạng lưới của Chonma-2 có thể không sánh được với các xe tăng phương Tây hiện đại, khiến nó dễ bị tổn thương trước các chiến thuật chiến tranh mạng lưới và máy bay không người lái (UAV).

Triều Tiên thiếu kinh nghiệm thực chiến trên quy mô lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng Chonma-2 trong môi trường chiến đấu phức tạp như Ukraine.

Việc triển khai Chonma-2 ở Ukraine đặt ra thách thức về hậu cần, bao gồm cung cấp phụ tùng và bảo trì trong điều kiện chiến tranh, đặc biệt khi Nga đã gặp khó khăn trong việc duy trì lực lượng thiết giáp của mình.