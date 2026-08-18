Theo ấn phẩm quân sự độc lập USNI News, sự cố xảy ra hồi tháng 7 và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold, chiến hạm lớp Arleigh Burke đang hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ, đã được lai dắt về Vịnh Subic ở Philippines. Phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho hay tàu khu trục có lượng giãn nước 10.000 tấn này đã gặp "sự cố kỹ thuật liên quan đến máy phát điện".

Tàu khu trục USS Benfold tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông tháng 7/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một tuyên bố gửi tới USNI News, Chỉ huy Matthew Comer xác nhận mất điện đồng nghĩa với việc thủy thủ đoàn trên tàu khu trục không thể sử dụng bếp ăn, nhà vệ sinh và hệ thống điều hòa không khí. Một chiến hạm khác trong nhóm tác chiến là tàu tuần dương USS Robert Smalls đã phải hỗ trợ cung cấp bữa ăn cho thủy thủ đoàn của tàu USS Benfold.

Ông Comer cho biết tàu USS Benfold bị mất điện vào ngày 24/7 và được lai dắt vào ngày 28/7. Hệ thống điện của tàu được khôi phục 2 ngày sau đó.

"Không có thủy thủ nào bị thương. Họ đã thể hiện sự kiên cường, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sự vững vàng tuyệt đối trong quá trình xử lý sự cố", tuyên bố của ông Comer nêu rõ.

Theo báo Guardian, thông tin về sự cố trên được công bố trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đang gây áp lực lớn lên khả năng triển khai các tàu sân bay của Washington.

Hôm 17/8, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đã lên đường tới Trung Đông để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang đối mặt với tình trạng có nhiều thủy thủ cố gắng nhảy xuống biển sau hơn 200 ngày lênh đênh ngoài khơi mà không được cập cảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các phóng viên rằng tàu USS Abraham Lincoln đã ở trên biển “một khoảng thời gian dài", nhưng lưu ý ông đã trò chuyện với một đô đốc đã nghỉ hưu vào cuối tuần và người này kể bản thân từng ở trên tàu trong thời gian "lâu hơn nhiều" và tàu USS Abraham Lincoln được "bảo dưỡng cũng như chăm sóc rất tốt".

Những thông tin về tinh thần sa sút của thủy thủ đoàn đã khiến các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ và gia đình quân nhân Mỹ yêu cầu chính quyền Trump giải đáp các thắc mắc về tình trạng tinh thần đi xuống, các vấn đề sức khỏe tâm thần và điều kiện sống của các thành viên trên tàu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã bác bỏ các thông tin trên, cáo buộc chúng bị "bóp méo hoàn toàn".

"Chúng tôi đảm bảo rằng mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn và mọi thuyền trưởng đều nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết vào bất cứ thời điểm nào," ông Hegseth nói với kênh Newsmax, đồng thời ca ngợi các thủy thủ đang làm “việc phi thường" dù phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt và ít được ghé cảng.