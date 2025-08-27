Theo tạp chí Newsweek, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 27/8 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Moscow và Bắc Kinh ký thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân.

"Quy mô lực lượng hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Môi trường an ninh và chính sách hạt nhân của hai nước cũng không hề tương đồng. Vì lẽ đó, việc yêu cầu Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân là vô lý và không thực tế", ông Quách cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách hạt nhân tự vệ và không tấn công trước, đồng thời sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: Xinhua

"Chúng tôi luôn duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia. Các quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất mới là bên phải nghiêm túc thực hiện việc giải trừ vũ khí hạt nhân", ông Quách nói thêm.

Vào ngày 25/8, Tổng thống Trump tuyên bố đã thảo luận với Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân và muốn Trung Quốc tham gia vào quá trình này.

"Tôi nghĩ phi hạt nhân hóa là một bước đi quan trọng, Nga sẽ sẵn sàng thực hiện và tôi tin Trung Quốc cũng sẽ tham gia. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân phổ biến", ông Trump cho hay.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga sở hữu khoảng 2.591 đầu đạn hạt nhân trong kho và khoảng 1.718 đầu đạn đã được triển khai, trong khi Mỹ có 1.930 đầu đạn trong kho và 1.770 đầu đạn đã triển khai. Trung Quốc nắm giữ 576 đầu đạn, trong đó chỉ có 24 đầu đạn đã được triển khai.