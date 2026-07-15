World Cup 2026 đang sôi sục bởi trận bán kết còn lại, Anh đấu Argentina lúc 2h ngày 16/7. Ai sẽ được nở nụ cười lúc tan trận?

Một nhà tâm linh tên Silvina Sismanoglu đã dùng những lá bài để ‘tiên tri’ về trận bán kết World Cup 2026 này. Bà cho biết, trận đấu sẽ diễn ra rất căng thẳng, kịch tính và tốn nhiều sức lực.

Messi và Argentina được 'tiên tri' sẽ có trận đấu hết sức khó khăn trước tuyển Anh, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Ảnh: EFE

Argentina được dự đoán phải ‘chịu đựng’ trước Anh, nhưng cũng từ đây tinh thần đoàn kết của họ, tài cầm quân của HLV Scaloni và cách Messi đối mặt thách thức trong lần đầu gặp Tam sư, được thể hiện rõ.

“Kết quả chỉ có thể được định đoạt vào những phút cuối trận, thậm chí 2 đội có khả năng phải đá hiệp phụ. Một cuộc đối đầu vô cùng kịch tính và sẽ không dễ dàng”.

Sau đó là phán đoán: “Dù phải chịu đau tim không ít và đầy gian nan nhưng Argentina sẽ thắng!”.

Sự khác biệt giữa Anh vs Argentina được nhà tâm linh chỉ ra ở đây: các nhà vô địch có sự hiểu nhau, kết nối tốt trong thời điểm khó khăn, phát huy được sức mạnh tập thể, trong khi khía cạnh này của Tam sư tương đối rời rạc.

Trong khi đó, nhà ngoại cảm Jose Fuentes khẳng định: Argentina sẽ lên ngôi tại World Cup 2026, bản thân Messi khép lại giải đấu với 10 bàn thắng!

Về trận bán kết, ông dự đoán, Enzo Fernandez tỏa sáng rực rỡ, đóng vai trò nổi bật trong trận Argentina đấu Anh, góp công lớn đưa vũ khúc tango vào chung kết.

Jose Fuentes hiện đang sống tại New Jersey (Mỹ) cho hay, những linh cảm của ông về ‘La Albiceleste’ đã xuất hiện từ trước kỳ World Cup tại Qatar và ngày càng trở nên mạnh hơn. Theo lời kể thì ông đã ‘nhìn’ thấy cảnh Messi và đồng đội ăn mừng chức vô địch thế giới một lần nữa.

Nếu những lời ‘tiên tri’ trên về Messi và Argentina thành hiện thực, có nghĩa người Anh lại tan vỡ giấc mơ World Cup một lần nữa.

Chúng ta hãy chờ xem diễn biến thực tế trên sân cỏ!

(Nguồn VTV)