Chữ ký số được dùng rộng rãi hơn trong các lĩnh vực dịch vụ công

Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – NEAC, Bộ KH&CN tổ chức lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân mong muốn thời gian tới NEAC và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chữ ký số tiếp tục đồng hành nâng tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số, chữ ký điện tử từ 38% hiện tại lên đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 57.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhận xét lĩnh vực chứng thực chữ ký số công cộng trong năm 2025 đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, thể hiện qua con số tăng trưởng lên tới 200% của số lượng cá nhân đăng ký sử dụng chữ ký số.

Kết quả trên, theo Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân, ngoài việc NEAC đã chọn đúng “con đường”, thì còn nhờ có sự hợp tác, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đại diện NEAC, việc xây dựng và công bố báo cáo CA-Index là hoạt động thường niên được triển khai từ năm 2023. Bộ chỉ số CA-Index 2025 được NEAC điều chỉnh, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa kết quả các năm trước, đồng thời cập nhật thêm một số chỉ số, chỉ tiêu thành phần để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển thị trường chữ ký số.

Hệ thống chỉ số gồm 5 nhóm chính: Tuân thủ pháp lý; công nghệ và mức độ đa dạng dịch vụ, thị phần và chính sách giá, trải nghiệm khách hàng, mức độ thuận tiện đối với các bên ứng dụng. Khảo sát CA-Index 2025 được triển khai với 3 nhóm đối tượng gồm người sử dụng dịch vụ; các bên ứng dụng, tích hợp chữ ký số và chính các CA công cộng thông qua phiếu tham vấn chuyên sâu.

Viettel-CA, MobiFone-CA, VNPT-CA, EASY-CA và BKAV-CA là 5 CA công cộng được đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt hơn cả trong năm 2025.

Đáng chú ý, từ góc độ người dùng, khảo sát đã nhận được trên 1.000 ý kiến phản hồi hợp lệ từ khách hàng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cho thấy thị trường chữ ký số cá nhân đang chuyển từ giai đoạn mở rộng tiếp cận sang giai đoạn phổ cập, khi người dùng không còn bó hẹp trong nhóm trẻ, am hiểu công nghệ, mà ngày càng mở rộng sang nhóm trung niên, cao tuổi với nghề nghiệp đa dạng; nhu cầu sử dụng tập trung nhiều vào các dịch vụ công, thủ tục hành chính và các giao dịch số trong đời sống hằng ngày.

Với khách hàng doanh nghiệp, khảo sát ghi nhận quá trình chuyển đổi số diễn ra thận trọng nhưng có chiều sâu. Chữ ký số dần được sử dụng rộng rãi hơn trong những lĩnh vực dịch vụ công – xã hội như y tế, giáo dục, bên cạnh các hoạt động tài chính, kinh doanh truyền thống. Doanh nghiệp vẫn coi kênh trực tiếp là chủ đạo nhưng đã bắt đầu đẩy mạnh các kênh số và kênh trung gian để tiếp cận, quản lý dịch vụ chữ ký số.

Top 5 CA công cộng có chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số tốt

Tại sự kiện, kết quả CA-Index 2025 đã được công bố và các danh hiệu đã được trao cho các CA công cộng có kết quả nổi bật.

Theo đó, Top 5 CA công cộng được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 gồm có: Viettel-CA, MobiFone-CA, VNPT-CA, EASY-CA và BKAV-CA.

Bên cạnh đó, NEAC cũng trao danh hiệu cho những đơn vị có thế mạnh nổi trội theo từng nhóm chỉ số đã được trao, cụ thể: MATBAO-CA được trao danh hiệu “CA được khách hàng đánh giá tuân thủ pháp lý tốt nhất năm 2025”; Viettel-CA đạt đồng thời 2 danh hiệu “CA đứng đầu về công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ năm 2025” và “CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2025”; VNPT-CA là “CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025”; VNPAY-CA là “CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025”; INTRUST-CA nhận danh hiệu “CA có đóng góp tích cực cho phát triển chữ ký số cá nhân năm 2025”.

Tổng giám đốc VNPAY Lê Tánh đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu “CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025”

Chia sẻ góc độ của các đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế nhận xét: Việc tổ chức khảo sát và công bố CA-Index 2025 là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng hạ tầng tin cậy cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

“CA-Index không chỉ là công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ, mà còn là kênh tham chiếu tin cậy phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh và giúp người dân, doanh nghiệp có thêm thông tin để lựa chọn dịch vụ phù hợp”, ông Trần Quý Tường nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc VNPAY Lê Tánh, danh hiệu “CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025” mà VNPAY vừa nhận được là sự khích lệ nhưng cũng là lời nhắc để đơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ theo hướng an toàn, ổn định và thân thiện hơn với người dùng, cả doanh nghiệp và người dân.

“Chúng tôi hiểu rằng chữ ký số không đơn thuần là một “công cụ kỹ thuật” mà là nền tảng của niềm tin số. Khi chúng ta có được niềm tin vững chắc, các giao dịch số, giao dịch tin cậy mới có thể được triển khai rộng rãi, tiêu biểu như các hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, khai báo và nộp thuế điện tử…

Thời gian tới, VNPAY sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, đặc biệt là đầu tư hệ thống công nghệ an toàn, bảo mật một cách tối đa, đồng thời cũng đưa ra nhiều ứng dụng để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng”, ông Lê Tánh chia sẻ.

Khẳng định tinh thần xuyên suốt của chương trình CA-Index là “nhìn lại để cùng phát triển”, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC cũng cam kết: “NEAC sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện chương trình CA-Index theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng các CA công cộng, các đơn vị ứng dụng và người dùng để xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn - tin cậy - thuận tiện - bền vững".