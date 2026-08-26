Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản đồng loạt dẫn sóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giao dịch bùng nổ vào ngày 26/8 khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tăng hơn 25 điểm, tương đương 1,42%, lên 1.821,6 điểm, vượt xa mốc 1.800 điểm. Sắc xanh áp đảo trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Đáng chú ý, TCB của Ngân hàng Techcombank tăng kịch trần 2.150 đồng, lên 33.450 đồng/cổ phiếu. Dư mua giá trần cuối phiên lên tới gần 5,6 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng mua ròng khoảng 4 triệu cổ phiếu TCB, trong bối cảnh thanh khoản TCB tăng mạnh.

Diễn biến của TCB diễn ra trong bối cảnh Techcombank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, đồng thời nâng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân. Thị trường cũng xuất hiện những thông tin về khả năng ngân hàng bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, làm gia tăng kỳ vọng về triển vọng của cổ phiếu.

Không chỉ TCB, nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn đồng loạt tăng giá. VietinBank (CTG) tăng 350 đồng lên 31.850 đồng; HDBank (HDB) tăng 750 đồng lên 27.750 đồng; MBBank (MBB) tăng 400 đồng lên 21.050 đồng; Vietcombank (VCB) tăng 900 đồng lên 60.300 đồng và VPBank (VPB) tăng 350 đồng lên 26.750 đồng.

Tính tới 26/8, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản 35,6 tỷ USD, xếp 61 thế giới nhờ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh. Ảnh: VIC

Nhóm bất động sản thậm chí là ngành tăng mạnh nhất thị trường, với mức tăng 2,82%. Vingroup (VIC) tăng 4,31% lên 230.000 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 1,59%, BCM tăng tới 6,98%, KBC tăng 0,36% và VPI tăng 4,15%.

Các cổ phiếu trụ cột khác cũng góp phần kéo chỉ số đi lên. FPT tăng 1.900 đồng lên 72.600 đồng, HPG tăng 250 đồng lên 22.050 đồng và MSN tăng 600 đồng lên 70.100 đồng. Trong nhóm chứng khoán, TCX của TCBS tăng hơn 3,6%, cùng TCB trở thành hai mã dẫn đầu mức tăng trong rổ VN30.

Kỳ vọng dòng vốn lớn và chu kỳ tăng trưởng mới

Động lực quan trọng phía sau đợt tăng của thị trường không chỉ đến từ kết quả kinh doanh hay những câu chuyện riêng lẻ của từng doanh nghiệp, mà còn là kỳ vọng về một chu kỳ dòng vốn mới vào Việt Nam.

Tâm điểm hiện nay là việc FTSE Russell dự kiến chính thức nâng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Trong kỳ rà soát ngày 21/8, 27 cổ phiếu Việt Nam cũng đã được đưa vào rổ FTSE All-Cap. Theo SSI Research, dòng vốn thụ động ước đạt khoảng 2,21 tỷ USD trong kịch bản cơ sở và lên tới 4,28 tỷ USD nếu tỷ trọng Việt Nam trong các bộ chỉ số FTSE tiếp tục tăng trong quá trình chuyển đổi.

Nếu dòng vốn ngoại thực sự tăng mạnh, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao và đáp ứng các tiêu chí đầu tư quốc tế sẽ có nhiều lợi thế. Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và các doanh nghiệp đầu ngành vì thế có thể tiếp tục thu hút sự chú ý.

Một động lực khác là nhu cầu vốn khổng lồ cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, công nghiệp, đô thị và các lĩnh vực kinh tế mới được dự báo ở mức lớn. Những tập đoàn tư nhân lớn như Vingroup, Hòa Phát, FPT cùng nhiều doanh nghiệp đầu ngành đang mở rộng đầu tư, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các ngành ngân hàng, vật liệu, công nghệ và dịch vụ.

Ở phía ngân hàng, làn sóng tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ. SHB được chấp thuận nâng vốn lên 53.442 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP. ACB nâng vốn lên hơn 58.000 tỷ đồng sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu. OCB dự kiến phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu để nâng vốn lên 30.625 tỷ đồng. MB đã phát hành thêm, trong khi VPBank đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng, trong đó có phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký, công bố và truyền thông về việc tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng vốn vào các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, bất động sản cũng đang đứng trước kỳ vọng được tháo gỡ mạnh hơn về pháp lý. Dự thảo sửa Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng cắt giảm khoảng 30% số điều, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và phân quyền mạnh hơn cho địa phương có thể giúp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh triển khai dự án và khơi thông nguồn cung.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn nhưng nhiều năm bị đình trệ vì thủ tục. Khi pháp lý được tháo gỡ, dòng tiền, doanh thu và lợi nhuận có thể được cải thiện, qua đó tạo thêm dư địa tăng giá cho cổ phiếu.

Tuy nhiên, kỳ vọng dòng vốn lớn không đồng nghĩa mọi cổ phiếu đều hưởng lợi như nhau. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào doanh nghiệp đầu ngành, có quy mô lớn, tài chính lành mạnh, quản trị tốt và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, tín dụng và chu kỳ tăng trưởng mới.

Việc VN-Index vượt 1.800 điểm vì vậy có thể xem là dấu mốc đáng chú ý, nhưng cũng đặt thị trường trước yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng tiền và nền tảng lợi nhuận. Nếu dòng vốn ngoại, tín dụng và đầu tư tư nhân cùng tăng tốc, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đứng trước một giai đoạn tăng trưởng mới. Ngược lại, mức định giá cao sau nhịp tăng mạnh cũng khiến những phiên rung lắc và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trở nên khó tránh khỏi.