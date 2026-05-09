Theo CNN, đại diện Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran Mazaher Hosseini ngày 8/5 thông báo rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã hoàn toàn hồi phục sau khi bị thương trong vụ không kích hồi tháng 2 của Mỹ và Israel.

"Ông Mojtaba hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Ông ấy bị thương nhẹ ở chân, thắt lưng và trúng mảnh bom sau tai, nhưng chúng đang lành lại. Những đồn đoán của đối thủ về tình trạng của ông Mojtaba là sai sự thật", ông Hosseini cho biết.

Quan chức Iran nhấn mạnh, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện công khai vì lý do an ninh, nhưng sẽ ra mặt vào thời điểm thích hợp. "Người dân cần kiên nhẫn, không nên nóng vội. Lãnh tụ Tối cao sẽ lên tiếng vào đúng thời điểm", ông Hosseini nói thêm.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Vào đầu tuần này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng xác nhận đã có cuộc thảo luận trực tiếp kéo dài hơn 2 giờ với ông Mojtaba. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran khẳng định đã tiếp xúc với lãnh tụ mới của Tehran.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng ông Mojtaba Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược đàm phán với Washington.

Cùng ngày 8/5, giới chức Iran cho biết 6 người đã mất tích sau khi máy bay Mỹ tấn công "tàu đánh cá và tàu hàng" của Tehran tại Vịnh Ba Tư.

"Cuộc tấn công của tiêm kích Mỹ xảy ra ở gần cảng Khasab của Oman, phía nam eo biển Hormuz. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, nhưng vẫn còn người mất tích", một quan chức Iran thông tin.

Theo CNN, Tehran đang nói tới việc tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ nổ súng vào 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, khiến chúng mất khả năng hoạt động. Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) nói 2 tàu chở dầu bị tấn công vì có ý định vi phạm lệnh phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz.