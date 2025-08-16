Tên lửa Mako, sản phẩm hợp tác giữa Lockheed Martin và CoAspire, đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại triển lãm Sea Air Space 2024 ở Maryland, Mỹ, với biệt danh “ngọn giáo rực cháy xuyên bầu trời và biển cả”.

Đây là vũ khí siêu thanh đầu tiên được thiết kế để tích hợp vào khoang vũ khí bên trong của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35A/C và F-22A, đồng thời tương thích với nhiều nền tảng khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ quân sự hiện đại.

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của tên lửa Mako dựa trên các nguồn thông tin Visegrád Post, Rude Baguette và Topwar.ru.

Vũ khí siêu thanh của Mỹ. Trong ảnh – một bộ phận của tên lửa siêu thanh Mako. Ảnh: octagon.media, 2024

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật

Tên lửa Mako là vũ khí siêu thanh đa nhiệm (multi-mission hypersonic missile) với kích thước nhỏ gọn, chỉ dài 4m, đường kính 33cm và trọng lượng khoảng 590kg, bao gồm đầu đạn 59kg.

Được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, Mako có khả năng đạt tốc độ tối thiểu Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), cho phép nó hoạt động hiệu quả trong các môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

Khả năng cơ động ở độ cao lớn giúp Mako có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến, khiến nó trở thành một mối đe dọa đáng gờm đối với các mục tiêu nhạy cảm như hệ thống phòng không di động và tên lửa đạn đạo.

Điểm nổi bật của Mako là thiết kế mô-đun và kiến trúc mở, cho phép tích hợp nhanh các thành phần tùy chỉnh như đầu đạn và hệ thống dẫn đường tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Điều này không chỉ tăng tính linh hoạt mà còn giúp giảm chi phí nâng cấp, vì các nhà thầu quốc phòng khác có thể tham gia cải tiến mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế độc quyền.

Lockheed Martin công bố thông tin về tên lửa siêu thanh mới Mako, phát triển cho Không quân Mỹ và các khách hàng quốc tế. Đây là loại tên lửa đa nhiệm, bay với tốc độ từ Mach 5 trở lên, được phóng từ máy bay. Ảnh: building-tech.org

Tính tương thích đa nền tảng

Một trong những ưu điểm vượt trội của Mako là khả năng tích hợp với nhiều loại phương tiện, từ máy bay chiến đấu đến tàu ngầm và tàu mặt nước.

Tên lửa này đã được thử nghiệm tương thích về mặt vật lý và điện tử trên các máy bay như F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-16, F-15 và P-8A Poseidon.

Đặc biệt, Mako có thể được mang trong khoang vũ khí bên trong của F-35A/C và F-22, giúp duy trì đặc tính tàng hình của các máy bay này.

Đối với các máy bay không có khoang vũ khí bên trong như F-35B, Mako có thể được gắn trên giá treo ngoài khi tàng hình không phải là ưu tiên.

Ngoài ra, Mako còn được thiết kế để phóng từ các hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) trên tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, mở rộng phạm vi sử dụng từ không quân đến hải quân.

Theo Rick Loy, quản lý chương trình cấp cao của Lockheed Martin, bất kỳ phương tiện nào có giá treo 30 inch (BRU-32) đều có thể mang tên lửa này, bao gồm cả các máy bay ném bom.

Minh họa tên lửa siêu thanh Mako do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: rudebaguette.com

Công nghệ sản xuất tiên tiến

Mako là một trong những tên lửa thế hệ đầu tiên của Lockheed Martin được thiết kế hoàn toàn trong hệ sinh thái kỹ thuật số (digital engineering ecosystem), sử dụng các phương pháp kỹ thuật dựa trên mô hình (model-based systems engineering).

Quá trình này đảm bảo tính liền mạch từ thiết kế đến sản xuất, với các kỹ sư sản xuất tham gia từ giai đoạn đầu để tối ưu hóa quy trình.

Đặc biệt, công nghệ sản xuất bồi đắp (additive manufacturing, hay in 3D) được sử dụng để tạo ra các bộ phận quan trọng như phần dẫn đường và cánh ổn định.

Kết quả là chi phí sản xuất giảm đáng kể, với phần dẫn đường chỉ tốn 1/10 chi phí và thời gian sản xuất nhanh gấp 10 lần so với các phương pháp truyền thống.

Điều này không chỉ giúp Mako trở thành một vũ khí siêu thanh có chi phí hợp lý mà còn cho phép sản xuất hàng loạt, tạo điều kiện cho các chiến thuật sử dụng số lượng lớn (salvo fires) – một lợi thế so với các tên lửa siêu thanh đắt đỏ khác như AGM-183A ARRW của Mỹ hay Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Tên lửa siêu thanh Mako mới được giới thiệu tại triển lãm vũ khí ở Mỹ, nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không. Ảnh: Topwar

Ứng dụng chiến lược và tầm quan trọng địa chính trị

Mako được phát triển ban đầu cho chương trình Stand-in Attack Weapon (SiAW) của Không quân Mỹ, nhưng Lockheed Martin đã quyết định không tiếp tục giai đoạn 2 của chương trình này.

Tuy nhiên, tên lửa vẫn được đánh giá cao nhờ mức độ hoàn thiện kỹ thuật (technical readiness level 6 trở lên) và việc sử dụng các thành phần từ các hệ thống đã được triển khai, giúp giảm rủi ro và chi phí.

Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu, Mako được thiết kế để đối phó với các chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của các cường quốc như Trung Quốc và Nga.

Với tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động, Mako có thể tấn công các mục tiêu quan trọng như hệ thống phòng không tích hợp (IADS) hoặc tàu chiến hải quân trong các tình huống chiến đấu phát triển nhanh.

Ngoài ra, Lockheed Martin đang nhắm đến thị trường quốc tế, với các đề xuất tích hợp Mako vào các máy bay châu Âu như Eurofighter Typhoon, mở ra cơ hội hợp tác với các đồng minh như Anh và Australia trong khuôn khổ liên minh AUKUS.

Tầm ảnh hưởng và tương lai

Sự ra mắt của Mako đánh dấu một bước tiến trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu, nơi Mỹ đang nỗ lực duy trì lợi thế công nghệ trước các đối thủ.

Với khả năng tích hợp đa nền tảng, chi phí sản xuất thấp và tính linh hoạt trong nhiệm vụ, Mako không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là công cụ chiến lược giúp củng cố khả năng răn đe của Mỹ và các đồng minh.

Trong tương lai, Lockheed Martin có kế hoạch tiếp tục cải tiến Mako, bao gồm việc khám phá các phương thức phóng từ mặt đất hoặc dưới nước, mở rộng phạm vi ứng dụng của tên lửa.

Sự kết hợp giữa tốc độ, tính tàng hình và khả năng sản xuất hàng loạt khiến Mako trở thành một “kẻ thay đổi cuộc chơi” trong tác chiến hiện đại.