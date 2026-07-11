Jakarta vừa chính thức trở thành điểm đến mới nhất của công nghệ tên lửa hàng đầu Ấn Độ. Trong chuyến thăm Indonesia ngày 7/7/2026, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chứng kiến ký kết hàng loạt thỏa thuận song phương, nổi bật là hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BrahMos cùng tên lửa không đối không Astra. Với giá trị khoảng 630 triệu USD, đây không chỉ là một thương vụ quốc phòng mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ chiến lược Ấn Độ - Indonesia, giúp Jakarta nâng cao năng lực răn đe trên các tuyến đường biển then chốt. Thỏa thuận tên lửa BrahMos được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện phòng thủ của Indonesia. Hệ thống bao gồm hai batteries (pin) tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh, được thiết kế chuyên biệt cho vai trò phòng thủ bờ biển.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Cung điện Merdeka ở Jakarta, Indonesia, ngày 7/7/2026. Ảnh: Willy Kurniawa/thestandard.com.hk

Tên lửa BrahMos, sản phẩm liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, nổi bật với tốc độ siêu thanh Mach 2.8-3 (khoảng 3.400-3.700 km/h), cho phép nó tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút và khó bị hệ thống phòng không thông thường đánh chặn.

Tầm bắn phiên bản xuất khẩu của tên lửa BrahMos thường đạt 290-500km, đủ để bao quát các vùng biển rộng lớn xung quanh quần đảo Indonesia, bảo vệ các eo biển chiến lược như Malacca và các khu vực tranh chấp tiềm ẩn.

Về mặt công nghệ, tên lửa BrahMos đại diện cho đỉnh cao của tên lửa hành trình hiện đại. Nó sử dụng động cơ ramjet (và scramjet ở giai đoạn tăng tốc) giúp duy trì tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình, khác biệt rõ rệt so với các tên lửa hành trình thông thường chỉ đạt Mach 0.8-0.9.

Thiết kế hai tầng (boosted cruise) cho phép tên lửa BrahMos bay thấp sát mặt biển hoặc mặt đất theo profile terrain-hugging, giảm khả năng bị radar phát hiện.

Hệ thống dẫn đường kết hợp inertial navigation, GPS/GLONASS và radar chủ động tìm kiếm cuối cùng, mang lại độ chính xác cao với sai số chỉ vài mét.

Ấn Độ ký thỏa thuận bán tên lửa BrahMos cho Indonesia. Ảnh: businesstoday.in

Khả năng cơ động mạnh mẽ ở tốc độ cao khiến tên lửa BrahMos trở thành “vũ khí sát thủ tàu sân bay” và là mối đe dọa lớn với bất kỳ hạm đội bề mặt nào.

Theo navalnews.com, đối với Indonesia, việc sở hữu tên lửa BrahMos không chỉ nâng cao khả năng tấn công chính xác từ bờ biển mà còn tạo lớp lá chắn di động linh hoạt.

Hệ thống có thể được triển khai trên xe cơ giới, dễ dàng di chuyển giữa các đảo, phù hợp với địa hình quần đảo rộng lớn của nước này.

Hai batteries (pin) sẽ cung cấp hỏa lực đáng kể, cho phép bắn loạt nhiều tên lửa cùng lúc nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương.

Tích hợp với Astra, tên lửa không đối không tầm xa do Ấn Độ tự phát triển, còn giúp Indonesia xây dựng khả năng phòng không đa tầng, từ mặt đất đến trên không, tăng cường bảo vệ không phận và hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu.

Tên lửa BrahMos. Ảnh: scmp.com

Theo Bloomberg, việc ký kết trong bối cảnh căng thẳng khu vực càng làm nổi bật giá trị chiến lược của thỏa thuận. Indonesia, với vị trí then chốt ở Đông Nam Á, đang tìm cách cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc.

Tên lửa BrahMos mang lại cho Jakarta “bảo hiểm xung đột” bằng cách tăng cường năng lực răn đe mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn cung duy nhất.

Đồng thời, hợp tác với Ấn Độ cũng mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng và huấn luyện, góp phần hiện đại hóa quân đội Indonesia theo hướng tự chủ hơn.

Theo SCMP, thỏa thuận tên lửa BrahMos-Astra không chỉ củng cố quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Indonesia mà còn phản ánh xu hướng các nước khu vực đa dạng hóa nguồn vũ khí, hướng tới công nghệ tiên tiến và đáng tin cậy.

Với tên lửa BrahMos trong tay, Indonesia đang gửi đi thông điệp rõ ràng về ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á trong tương lai.

Trước đó, Philippines ký hợp đồng mua ba pin (batteries) tên lửa BrahMos với giá khoảng 375 triệu USD vào năm 2022.

Đây là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên của tên lửa BrahMos, đánh dấu bước ngoặt trong hiện đại hóa quốc phòng của Manila.

(Theo scmp.com, bloomberg.com, navalnews.com, khmertimeskh.com, aninews.in, indianexpress.com, businesstoday.in, indiatoday.in)



