Thổ Nhĩ Kỳ vừa gây chấn động giới quân sự khi Roketsan thành công thử nghiệm bắn đạn thật tên lửa đạn đạo chống hạm TAYFUN Block-3, tiêu diệt chính xác mục tiêu tàu mặt nước di động bằng công nghệ đầu dò tìm kiếm tiên tiến. Đây là bước ngoặt giúp Ankara gia nhập nhóm quốc gia hiếm hoi sở hữu vũ khí ASBM (Anti-Ship Ballistic Missile) thực thụ, mở ra kỷ nguyên mới cho chiến tranh chống tiếp cận trên biển.

Biến thể Block-3 đã khắc phục triệt để những hạn chế của các phiên bản Tayfun đời trước, vốn bất lực trước các tàu chiến liên tục thay đổi vận tốc, hướng đi hoặc vị trí sau khi tên lửa rời bệ phóng, bằng việc tích hợp thêm đầu dò tự dẫn giai đoạn cuối có khả năng nhận diện và bám bắt chính xác các mục tiêu cơ động này ở pha lao xuống. Ảnh: Roketsan/armyrecognition.com

Theo armyrecognition.com, tên lửa TAYFUN Block-3 là phiên bản nâng cấp quan trọng trong dòng tên lửa đạn đạo do công ty quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan phát triển hoàn toàn bằng nguồn lực nội địa.

Khác với các biến thể trước chủ yếu nhắm vào mục tiêu cố định trên bộ, tên lửa TAYFUN Block-3 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống hạm, tập trung vào khả năng tấn công mục tiêu di động trên mặt nước với độ chính xác cao ở giai đoạn cuối quỹ đạo.

Trong thử nghiệm lịch sử ngày 4/7/2026 tại Biển Đen, tên lửa TAYFUN Block-3 đã khóa và đánh trúng trực tiếp một tàu mặt nước không người lái (USV) dài khoảng 7 mét đang di chuyển, sử dụng đầu đạn sống và đạt “độ chính xác phẫu thuật” như tuyên bố của Roketsan.

Theo armyrecognition.com, về mặt công nghệ cốt lõi, tên lửa TAYFUN Block-3 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, cho phép triển khai nhanh từ bệ phóng di động trên bộ.

Tên lửa TAYFUN Block-3 bay theo quỹ đạo đạn đạo điển hình, đạt tốc độ siêu vượt âm (hypersonic) ở giai đoạn tái nhập khí quyển, có thể vượt Mach 6, khiến hầu hết hệ thống phòng không hiện nay cực kỳ khó đánh chặn.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở việc tích hợp đầu dò tìm kiếm (seeker head) nội địa tiên tiến hoạt động ở pha cuối.

Bí mật trong tên lửa TAYFUN Block-3 tốc độ Mach 6, làm chủ cuộc chơi Biển Đen. Ảnh: defence-blog.com

Hệ thống này cho phép tên lửa TAYFUN Block-3 điều chỉnh quỹ đạo linh hoạt sau khi tái nhập khí quyển, theo dõi và khóa mục tiêu di động thay vì chỉ dựa vào tọa độ cố định từ dẫn đường quán tính và vệ tinh như trước.

Theo defence-blog.com, tầm bắn của tên lửa TAYFUN Block-3 thuộc mức hàng trăm kilomet, đủ để bao phủ các vùng biển ven bờ quan trọng và tạo ra vùng cấm tiếp cận (A2/AD) hiệu quả. Đầu đạn có sức mạnh hủy diệt cao, được chứng minh qua thử nghiệm sử dụng đầu đạn thật.

Hệ thống dẫn đường kết hợp đa lớp gồm quán tính, hỗ trợ GNSS ở giai đoạn giữa và đầu dò chủ động ở giai đoạn cuối, mang lại khả năng chống nhiễu tốt và độ chính xác cao ngay cả khi mục tiêu thay đổi tốc độ hoặc hướng di chuyển.

Việc sử dụng đầu dò nội địa không chỉ giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài mà còn mở đường cho các nâng cấp tiếp theo về tầm xa, sức mạnh và khả năng đa nhiệm.

Theo janes.com, so với các hệ thống ASBM nổi tiếng như DF-21D hay DF-26 của Trung Quốc, tên lửa TAYFUN Block-3 mang lại lợi thế về chi phí, tính cơ động và khả năng sản xuất hàng loạt trong nước.

Tên lửa TAYFUN Block-3 có thể được phóng từ các bệ di động dọc bờ biển, dễ dàng che giấu và tái triển khai, tạo mối đe dọa liên tục cho lực lượng hải quân đối phương.

Bức ảnh chụp tên lửa đạn đạo Tayfun Block-3 trong cuộc thử nghiệm ngày 4/7/2026. Ảnh: AA/turkiyetoday.com

Khả năng tấn công siêu thanh ở giai đoạn cuối kết hợp với đầu dò tìm kiếm khiến việc phòng thủ trở nên vô cùng thách thức, đặc biệt với các nhóm tàu sân bay hoặc biên đội tàu mặt nước.

Về ý nghĩa chiến lược, thành công của tên lửa TAYFUN Block-3 khẳng định bước tiến vượt bậc của chương trình hiện đại hóa quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nó không chỉ nâng cao năng lực bảo vệ vùng biển chủ quyền ở Biển Đen và Đông Địa Trung Hải mà còn tăng giá trị xuất khẩu vũ khí, thu hút sự quan tâm từ các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp A2/AD hiệu quả.

Trong tương lai, dòng tên lửa này có tiềm năng được tích hợp sâu hơn vào hệ thống chỉ huy thống nhất, kết hợp với radar, drone và các nền tảng khác để tạo mạng lưới tấn công đa tầng.

Theo defence-blog.com, tên lửa TAYFUN Block-3 đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ siêu thanh, dẫn đường thông minh và khả năng sản xuất nội địa mạnh mẽ.

(Theo armyrecognition.com, defence-blog.com, janes.com, turkiyetoday.com)



