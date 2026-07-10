Ba Lan vừa ký thỏa thuận lịch sử với Anduril Industries (Mỹ) để lắp ráp và sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Barracuda-500M ngay trên lãnh thổ. Đây là dòng vũ khí siêu hiện đại, tầm bắn hơn 900km, chi phí thấp nhưng khả năng tấn công chính xác cao, giúp Warsaw nhanh chóng tăng cường năng lực răn đe ở sườn đông NATO.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình Barracuda-500 do Công ty Anduril chế tạo. Ảnh: Militarnyi

Tên lửa Barracuda-500M là phiên bản phóng từ mặt đất (Surface-Launched) được tùy chỉnh dành riêng cho Ba Lan của dòng tên lửa Barracuda-500, do Anduril Industries phát triển.

Khác với các tên lửa hành trình truyền thống đắt đỏ và sản xuất chậm, tên lửa Barracuda-500M được thiết kế theo triết lý “mass-producible” - sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, sử dụng linh kiện thương mại (COTS) và công nghệ tự động hóa cao.

Thỏa thuận ký ngày 6/7/2026 giữa Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) và Anduril cho phép lắp ráp ban đầu rồi chuyển sang sản xuất đầy đủ tại nhà máy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 (WZL-2) ở Bydgoszcz, dự kiến cung cấp hàng nghìn quả cho Quân đội Ba Lan.

Theo janes.com, về công nghệ cốt lõi, Barracuda-500M là tên lửa hành trình sử dụng động cơ turbojet, cho phép bay ở độ cao linh hoạt với tốc độ khoảng 350-925 km/h.

Tầm bắn của tên lửa Barracuda-500M hơn 926 km, đủ để bao phủ sâu vào lãnh thổ đối phương từ lãnh thổ Ba Lan.

Điểm nổi bật của tên lửa Barracuda-500M là hệ thống dẫn đường tự chủ tiên tiến, kết hợp GPS, dẫn đường quán tính và khả năng chống gây nhiễu điện tử mạnh mẽ, giúp tên lửa duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu (jamming).

Tên lửa Barracuda-500M còn sở hữu khả năng tự động lập kế hoạch đường bay, né tránh phòng không đối phương và tấn công cả mục tiêu cố định lẫn di động trên bộ lẫn trên biển.

Theo anduril.com, đầu đạn mang tải trọng hơn 45kg, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên như radar, kho đạn, sở chỉ huy hoặc tàu mặt nước.

Thiết kế khí động học tối ưu kết hợp vật liệu composite giúp giảm radar cross-section (RCS), tăng khả năng tàng hình và sống sót khi xâm nhập hệ thống phòng không đối phương.

Đặc biệt, tên lửa Barracuda-500M hỗ trợ nhiều phương thức phóng (ground, air, pallet), mang lại tính linh hoạt cao cho lực lượng Ba Lan khi kết hợp với các nền tảng hiện có như xe tải, máy bay F-16 hay F-35 sau này.

Nhà máy Ba Lan sẽ sản xuất tên lửa hành trình Barracuda của tập đoàn Anduril. Ảnh: defence-blog.com

Theo defence-blog.com, so với các tên lửa hành trình truyền thống của phương Tây như Tomahawk hay Storm Shadow, tên lửa Barracuda-500M nổi bật ở chi phí sản xuất thấp hơn nhiều lần, cho phép sản xuất quy mô lớn và trang bị số lượng lớn.

Điều này phù hợp với học thuyết “đạn dược rẻ và nhiều” đang được NATO thúc đẩy để đối phó với xung đột kéo dài.

Phiên bản 500M được tích hợp linh kiện và công nghệ Ba Lan, nâng cao tính tự chủ quốc phòng và tạo chuỗi cung ứng nội địa vững chắc.

Theo defensenews.com, về ý nghĩa chiến lược, việc Ba Lan sản xuất tên lửa Barracuda-500M không chỉ tăng cường nhanh chóng khả năng tấn công chính xác tầm xa mà còn góp phần xây dựng tuyến phòng thủ sâu cho toàn khối NATO ở sườn đông.

Tên lửa Barracuda-500M có thể được triển khai linh hoạt từ các vị trí di động, khó bị phát hiện và tiêu diệt trước, tạo sức ép liên tục lên đối phương.

Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, chương trình này giúp Warsaw giảm phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí và trở thành một trong những trung tâm sản xuất vũ khí tiên tiến của châu Âu.

Tương lai phát triển của tên lửa Barracuda-500M hứa hẹn tiếp tục cải tiến về tầm bắn, tải trọng và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động chọn mục tiêu.

Tên lửa Barracuda-500M chính là minh chứng sống động cho xu hướng vũ khí thông minh, chi phí thấp và sản xuất nhanh - yếu tố then chốt định hình chiến tranh tương lai.

(Theo defensenews.com, defence-blog.com, anduril.com, janes.com)