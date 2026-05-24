Tên lửa Delilah. Ảnh: missilethreat.csis.org

Tên lửa Delilah được phát triển bởi Israel Military Industries (nay thuộc Elbit Systems), có chiều dài 2,71 mét, đường kính 0,33 mét, sải cánh 1,15 mét và trọng lượng phóng khoảng 187 kg.

Đầu đạn thông thường nặng từ 30-54 kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu quan trọng như radar, hệ thống phòng không, xe tăng hoặc công trình kiên cố.

Động cơ turbojet BS-175 giúp tên lửa Delilah đạt tốc độ hành trình Mach 0.5-0.7, có thể tăng lên Mach 0.85 khi lao xuống mục tiêu.

Không giống như những mũi tên lao thẳng vào mục tiêu, tên lửa Delilah của Israel giống như một con chim ưng săn mồi, bay lượn trên đầu đối phương để chờ đợi khoảnh khắc sơ hở nhất trước khi tung đòn kết liễu.

Đây không chỉ là một tên lửa hành trình thông thường, mà là một thực thể lai ghép đầy ma quái giữa tên lửa và máy bay không người lái, thứ vũ khí đã khiến các hệ thống phòng không hiện đại nhất cũng phải bất lực.

Điểm khác biệt cốt lõi khiến tên lửa Delilah trở thành cơn ác mộng đối với mọi đơn vị radar nằm ở khả năng "lảng vãng" vô tiền khoáng hậu.

Trong khi các loại tên lửa hành trình truyền thống di chuyển theo một quỹ đạo định sẵn đến tọa độ mục tiêu, tên lửa Delilah cho phép người điều khiển thay đổi lộ trình ngay cả khi đang bay.

Nó sở hữu một động cơ phản lực cỡ nhỏ giúp duy trì hành trình dài khoảng 250 km với tốc độ cận âm, nhưng khả năng quan trọng nhất là "treo" mình trên một khu vực mục tiêu để tìm kiếm và định danh chính xác vị trí phát sóng của các đài radar đối phương.

Về mặt công nghệ dẫn đường, tên lửa Delilah là một kỳ quan của sự kết hợp giữa định vị vệ tinh GPS và hệ thống quán tính INS đi kèm với đầu dò quang điện tử tiên tiến.

Ở giai đoạn cuối của cuộc tấn công, hình ảnh từ mũi tên lửa được truyền trực tiếp về buồng lái máy bay hoặc trung tâm chỉ huy theo thời gian thực.

Tên lửa Delilah. Ảnh: militaeraktuell.at

Điều này cho phép phi công thực hiện một cú "ngắm bắn qua màn hình" cực kỳ chính xác với sai số chỉ tính bằng centimet.

Nếu mục tiêu di chuyển hoặc chưa được xác định rõ, người điều khiển có thể ra lệnh cho tên lửa bay vòng lại để thực hiện lần tiếp cận thứ hai.

Chính khả năng "đánh hụt rồi đánh lại" này đã biến tên lửa Delilah thành loại vũ khí chuyên dụng cho nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương vốn đòi hỏi sự tinh vi tối đa.

Mặc dù mang đầu đạn có trọng lượng khiêm tốn chỉ khoảng 30kg-54kg, nhưng nhờ độ chính xác tuyệt đối, tên lửa Delilah có thể phá hủy các mục tiêu giá trị cao như xe chỉ huy, bệ phóng tên lửa hoặc các trung tâm truyền tin mà không gây ra thiệt hại ngoài ý muốn quá lớn.

Sự linh hoạt trong việc triển khai từ máy bay chiến đấu F-16 cho đến trực thăng Black Hawk hay bệ phóng mặt đất đã giúp tên lửa Delilah duy trì vị thế là vũ khí tấn công phẫu thuật hàng đầu của quân đội Israel suốt nhiều thập kỷ qua.

(Theo elbitsystems.com, airforce-technology.com, missilethreat.csis.org, militaeraktuell.at)