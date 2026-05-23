Sức mạnh không thể cản phá của cặp bài trùng MiG-31I - máy bay đánh chặn nhanh nhất thế giới và tên lửa Kinzhal tốc độ Mach 10 mang đầu đạn hạt nhân vừa được Nga phô diễn khiến phương Tây rúng động.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh chấn động về tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31I mang theo tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal nạp đầu đạn hạt nhân đặc biệt. Đây là một phần trong cuộc tập trận quy mô lịch sử diễn ra từ ngày 19-21/5 của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.
Với sự tham gia của hơn 64.000 binh sĩ, hơn 200 hệ thống tên lửa mặt đất, hơn 140 máy bay chiến đấu, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, Điện Kremlin đã gửi đi một thông điệp răn đe đanh thép tới phương Tây.
Đặc biệt, màn phối hợp tác chiến với quân đội Belarus nhằm thực hành quy trình kích hoạt vũ khí hạt nhân chiến thuật tại thực địa đã đưa cặp bài trùng MiG-31I và Kinzhal trở thành tâm điểm chú ý của giới phân tích quân sự toàn cầu nhờ sức mạnh công nghệ vượt trội vượt xa mọi hệ thống phòng không hiện tại.
Nga tập trận hạt nhân quy mô lớn, triển khai 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài. Video: Kompas.com
Theo wreg.com, MiG-31 (biệt danh Foxhound theo NATO) là một trong những máy bay chiến đấu hoạt động nhanh nhất thế giới hiện nay.
Phiên bản MiG-31I được nâng cấp hệ thống điện tử, fly-by-wire (FBW là hệ thống điều khiển bay sử dụng máy tính và tín hiệu điện để thay thế cho các liên kết cơ học truyền thống), khả năng tiếp nhiên liệu trên không và tích hợp đặc biệt với tên lửa Kinzhal qua điểm treo trung tâm được gia cố.
Trong tập trận tháng 5/2026, các máy bay này đã thực hiện bay tuần tra, phóng thử và phối hợp với lực lượng hạt nhân khác, bao gồm cả các đơn vị tại Belarus.
Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal (NATO: AS-24 Killjoy) là vũ khí siêu thanh không đối đất, thực chất là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo Iskander.
Tên lửa Kinzhal dài khoảng 8 mét, đường kính 1 mét, trọng lượng phóng khoảng 4.300kg, mang đầu đạn nặng 480kg, có thể là đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân công suất đến 50 kiloton.
Sau khi được MiG-31I mang đến độ cao và tốc độ phù hợp để phóng, tên lửa Kinzhal nhanh chóng tăng tốc lên Mach 4 và đạt tối đa Mach 10 (hơn 12.000 km/h). Tầm bắn hiệu quả đạt 1.500-2.000km khi tính cả bán kính hoạt động của máy bay mang.
Máy bay MiG-31I có thể cất cánh nhanh, bay xa với tiếp nhiên liệu, đưa tên lửa Kinzhal đến vị trí phóng tối ưu trước khi lao xuống mục tiêu chỉ trong vài phút.
Tuy nhiên, hệ thống này cũng đối mặt với hạn chế như số lượng máy bay hạn chế và chi phí vận hành cao. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế, việc Nga công khai sử dụng chúng trong tập trận tháng 5/2026 là thông điệp rõ ràng về sức mạnh răn đe hạt nhân và khả năng tấn công chính xác siêu thanh.
Theo nationalinterest.org, máy bay MiG-31I cùng tên lửa Kinzhal đại diện cho bước phát triển quan trọng trong công nghệ quân sự Nga, kết hợp di sản máy bay đánh chặn cao tốc với vũ khí siêu thanh hiện đại, tiếp tục định hình cán cân chiến lược toàn cầu.
Tên lửa Iskander-M và máy bay Su-25 được huấn luyện sẵn sàng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, khẳng định khả năng răn đe mạnh mẽ của Liên minh Nga-Belarus giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây.
