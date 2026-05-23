Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh chấn động về tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31I mang theo tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal nạp đầu đạn hạt nhân đặc biệt. Đây là một phần trong cuộc tập trận quy mô lịch sử diễn ra từ ngày 19-21/5 của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Với sự tham gia của hơn 64.000 binh sĩ, hơn 200 hệ thống tên lửa mặt đất, hơn 140 máy bay chiến đấu, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, Điện Kremlin đã gửi đi một thông điệp răn đe đanh thép tới phương Tây. Đặc biệt, màn phối hợp tác chiến với quân đội Belarus nhằm thực hành quy trình kích hoạt vũ khí hạt nhân chiến thuật tại thực địa đã đưa cặp bài trùng MiG-31I và Kinzhal trở thành tâm điểm chú ý của giới phân tích quân sự toàn cầu nhờ sức mạnh công nghệ vượt trội vượt xa mọi hệ thống phòng không hiện tại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tham gia một cuộc gọi video trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân chung tại Trung tâm Tình huống Tổng thống ở Điện Kremlin thuộc Moscow, thứ Năm, ngày 21/5/2026. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik, Điện Kremlin/thehill.com

Nga tập trận hạt nhân quy mô lớn, triển khai 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài. Video: Kompas.com

Theo wreg.com, MiG-31 (biệt danh Foxhound theo NATO) là một trong những máy bay chiến đấu hoạt động nhanh nhất thế giới hiện nay.

Được phát triển từ MiG-25, phiên bản MiG-31I (hay MiG-31K nâng cấp) được chuyên biệt hóa để mang và phóng tên lửa Kinzhal (biệt danh dao găm).

Máy bay MiG-31I có chiều dài khoảng 22,7 mét, sải cánh 13,46 mét, trọng lượng rỗng hơn 21 tấn và tối đa lên đến 46 tấn khi đầy tải.

Hai động cơ tuốc bin phản lực D-30F6 cho phép MiG-31 đạt tốc độ tối đa Mach 2.83 (khoảng 3.000 km/h) ở độ cao lớn, trần bay vượt 20.600 mét.

Nhờ khả năng bay siêu thanh bền vững ở tốc độ Mach 2.35, MiG-31I trở thành nền tảng lý tưởng để phóng tên lửa Kinzhal với năng lượng ban đầu cao.

Máy bay MiG-31K được trang bị tên lửa Kh-47M2 Kinzhal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Radar Zaslon-M phased array trên MiG-31 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 320km, theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và dẫn bắn chính xác.

Phiên bản MiG-31I được nâng cấp hệ thống điện tử, fly-by-wire (FBW là hệ thống điều khiển bay sử dụng máy tính và tín hiệu điện để thay thế cho các liên kết cơ học truyền thống), khả năng tiếp nhiên liệu trên không và tích hợp đặc biệt với tên lửa Kinzhal qua điểm treo trung tâm được gia cố.

Trong tập trận tháng 5/2026, các máy bay này đã thực hiện bay tuần tra, phóng thử và phối hợp với lực lượng hạt nhân khác, bao gồm cả các đơn vị tại Belarus.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal (NATO: AS-24 Killjoy) là vũ khí siêu thanh không đối đất, thực chất là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo Iskander.

Tên lửa Kinzhal dài khoảng 8 mét, đường kính 1 mét, trọng lượng phóng khoảng 4.300kg, mang đầu đạn nặng 480kg, có thể là đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân công suất đến 50 kiloton.

Máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Kh-47 Kinzhal. Ảnh: BQP Nga/armyrecognition.com

Sau khi được MiG-31I mang đến độ cao và tốc độ phù hợp để phóng, tên lửa Kinzhal nhanh chóng tăng tốc lên Mach 4 và đạt tối đa Mach 10 (hơn 12.000 km/h). Tầm bắn hiệu quả đạt 1.500-2.000km khi tính cả bán kính hoạt động của máy bay mang.

Công nghệ nổi bật của tên lửa Kinzhal nằm ở khả năng cơ động linh hoạt suốt hành trình, kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính, cập nhật vệ tinh GLONASS và đầu dò cuối cùng.

Nhờ bay theo quỹ đạo thấp hơn tên lửa đạn đạo truyền thống và tốc độ cực cao, tên lửa Kinzhal khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại đánh chặn.

Trong vai trò hạt nhân, tên lửa Kinzhal có thể tấn công các mục tiêu chiến lược như sở chỉ huy, căn cứ không quân hoặc tàu sân bay từ khoảng cách an toàn.

Trong tập trận gần đây, Nga đã thực hành phóng tên lửa Kinzhal cùng các tên lửa khác như tên lửa Yars và tên lửa Zircon, khẳng định tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống tam giác hạt nhân.

Tên lửa Kinzhal dưới bụng máy bay MiG-31. Ảnh: armyrecognition.com

Theo missilethreat.csis.org, sự kết hợp giữa máy bay MiG-31I và tên lửa Kinzhal mang lại lợi thế lớn về tốc độ phản ứng và khả năng xuyên thủng phòng thủ đối phương.

Máy bay MiG-31I có thể cất cánh nhanh, bay xa với tiếp nhiên liệu, đưa tên lửa Kinzhal đến vị trí phóng tối ưu trước khi lao xuống mục tiêu chỉ trong vài phút.

Tuy nhiên, hệ thống này cũng đối mặt với hạn chế như số lượng máy bay hạn chế và chi phí vận hành cao. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế, việc Nga công khai sử dụng chúng trong tập trận tháng 5/2026 là thông điệp rõ ràng về sức mạnh răn đe hạt nhân và khả năng tấn công chính xác siêu thanh.

Theo nationalinterest.org, máy bay MiG-31I cùng tên lửa Kinzhal đại diện cho bước phát triển quan trọng trong công nghệ quân sự Nga, kết hợp di sản máy bay đánh chặn cao tốc với vũ khí siêu thanh hiện đại, tiếp tục định hình cán cân chiến lược toàn cầu.

(Theo nationalinterest.org, missilethreat.csis.org, wreg.com, aljazeera.com, ria.ru, tass.ru, lenta.ru)