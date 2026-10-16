Giải mã tên lửa Hwasong-11E đầu đạn HGV lượn siêu vượt âm mới nhất của Triều Tiên với tầm bắn 1.000km, tốc độ Mach 8, khiến mạng lưới phòng không đối phương 'bất lực’?.

Triều Tiên ra mắt loại tên lửa mang đầu đạn lướt siêu vượt âm mới mang tên Hwasong-11Ma, được thiết kế để phóng từ xe bệ phóng tự hành kiêm chở (TEL) 10 bánh có khả năng mang đồng thời hai quả tên lửa. Ảnh: twz.com

Triều Tiên lần đầu công bố tên lửa Hwasong-11E (còn gọi là tên lửa Hwasong-11Ma) tại triển lãm Defence Development-2025 ở Bình Nhưỡng tháng 10/2025, rồi trưng bày trong duyệt binh.

Đây là biến thể mang đầu đạn lượn siêu vượt âm (HGV- Hypersonic Glide Vehicle) của dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11, được đánh giá là nỗ lực nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại của Hàn Quốc và Mỹ.

Tên lửa Hwasong-11E thuộc họ tên lửa Hwasong-11 (KN-23 và các biến thể), sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng tương tự phiên bản tên lửa Hwasong-11C lớn hơn.

Tên lửa Hwasong-11E được đặt trên xe phóng tự hành 5 trục (TEL - Transporter-Erector-Launcher) có thể mang hai quả sẵn sàng.

Theo đánh giá từ các nguồn mở, chiều dài tên lửa Hwasong-11E tính khoảng 7,3 đến 9,8 mét, đường kính khoảng 0,9 mét và khối lượng phóng khoảng 3.400kg.

Cận cảnh phương tiện lướt-đẩy siêu vượt âm (HGV) của tên lửa Hwasong-11Ma. Ảnh: Truyền thông nhà nước Triều Tiên/twz.com

Điểm khác biệt quan trọng nhất nằm ở phần đầu đạn: thay vì đầu đạn đạn đạo thông thường, tên lửa Hwasong-11E trang bị phương tiện/đầu đạn lượn siêu vượt âm (HGV) với thiết kế thân hình nêm hoặc hình dạng đặc biệt, kèm bốn cánh ổn định (hai cánh khí động học và hai cánh điều khiển) ở phần đuôi của phương tiện lượn.

Công nghệ dẫn đường hiện đại và bay của HGV cho phép sau khi tách khỏi tầng đẩy sẽ bay lượn ở tốc độ siêu vượt âm (thường được định nghĩa là trên Mach 5), kết hợp khả năng cơ động ngang và thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp hơn so với quỹ đạo đạn đạo cổ điển.

Điều này nhằm giảm thời gian cảnh báo và làm phức tạp hóa việc theo dõi cũng như đánh chặn của các hệ thống như Patriot hay THAAD.

Một số nguồn cho rằng ở giai đoạn cuối, tốc độ có thể đạt Mach 5 đến Mach 8.

Trong một vụ thử được Triều Tiên công bố liên quan đến biến thể nâng cấp Hwasong-11E-1 năm 2026, dữ liệu telemetry (dữ liệu đo lường và truyền tin từ xa) hiển thị tốc độ khoảng 2.146 m/s (tương đương khoảng Mach 6,3), độ cao 35,8km và tầm bay công bố 908,2km.

Tên lửa Hwasong-11Ma mang phương tiện/đầu đạn lượn siêu vượt âm (HGV) màu xám (tiền cảnh), xuất hiện cùng các dòng tên lửa sản xuất trong nước khác. Ảnh: Hãng thông tấn nhà nước KCNA/aviationweek.com

Các đánh giá bên ngoài về tầm bắn của tên lửa Hwasong-11E dao động từ khoảng 800km đến có thể lên tới 1.500km tùy cấu hình và quỹ đạo, trong khi một số vụ phóng sớm hơn được phát hiện ở mức vài trăm kilomet.

Về độ chính xác, Triều Tiên tuyên bố khả năng tấn công “siêu chính xác” vào các mục tiêu cách xa hàng trăm kilomet với sức công phá cao và khả năng xuyên thủng phòng thủ. Tuy nhiên, các nguồn độc lập chưa xác nhận đầy đủ chỉ số CEP -Circular Error Probable (bán kính sai số vòng tròn xác suất - là một chỉ số dùng để đo độ chính xác của tên lửa hoặc các loại đạn pháo, bom) cụ thể.

Hệ thống được thiết kế để tấn công các mục tiêu được bảo vệ tốt như sân bay, trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và có thể vươn xa hơn tùy theo quỹ đạo bay lượn.

Ưu điểm chính của tên lửa Hwasong-11E là sự kết hợp giữa nền tảng tên lửa chiến thuật đã được sản xuất hàng loạt với khả năng cơ động siêu vượt âm, giúp tăng khả năng sống sót trước hệ thống phòng thủ tầng thấp và trung.

Nhiên liệu rắn cho phép phản ứng nhanh, TEL cơ động cao hỗ trợ phân tán và ẩn náu. Quỹ đạo bay thấp và khả năng thay đổi hướng làm giảm hiệu quả của radar cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn truyền thống.

Tên lửa mang phương tiện/đầu đạn lượn siêu vượt âm (HGV) mới của Triều Tiên gia tăng mối đe dọa đối với các căn cứ Mỹ tại châu Á. Tên lửa Hwasongpho-11Ma-1. Ảnh: defencesecurityasia.com

Việc dựa trên dòng tên lửa Hwasong-11 vốn đã được thử nghiệm nhiều giúp rút ngắn chu kỳ phát triển và có thể đưa vào sản xuất quy mô lớn nhanh chóng.

Nhược điểm cũng khá rõ. Công nghệ HGV của Triều Tiên vẫn bị nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về mức độ trưởng thành thực tế, đặc biệt là khả năng duy trì tốc độ siêu vượt âm ổn định, độ chính xác dẫn đường giai đoạn cuối và khả năng chống nhiễu.

Tầm bắn thực tế trong các vụ thử được theo dõi bởi Hàn Quốc và Nhật Bản thường thấp hơn con số Triều Tiên công bố, có thể do quỹ đạo bay lượn phức tạp khiến việc theo dõi khó khăn.

Hệ thống vẫn phụ thuộc vào tầng đẩy đạn đạo ban đầu, nên giai đoạn đầu bay vẫn có thể bị phát hiện.

Ngoài ra, việc tích hợp HGV trên nền tảng tầm ngắn-trung đòi hỏi kiểm soát nhiệt và kết cấu vật liệu cao cấp, điều mà nguồn lực công nghệ của Triều Tiên còn hạn chế so với các cường quốc.

Bức ảnh về vụ phóng thử tên lửa Hwasong-11Da/Hwasong-11C cho thấy xe bệ phóng tự hành (TEL) 10 bánh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên/twz.com

Tên lửa Hwasong-11E đại diện cho nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc nâng cấp kho vũ khí chiến thuật theo hướng khó đánh chặn hơn, tận dụng lợi thế sản xuất số lượng lớn của dòng tên lửa Hwasong-11.

Dù các tuyên bố về hiệu suất cần được kiểm chứng thêm qua các vụ thử thực tế, sự xuất hiện của biến thể tên lửa Hwasong-11E mang HGV này đã làm tăng mức độ phức tạp cho hệ thống phòng thủ khu vực.

Việc tiếp tục phát triển các phiên bản nâng cấp như tên lửa Hwasong-11E-1 cho thấy đây là hướng đi dài hạn trong chiến lược răn đe của Triều Tiên.

(Theo twz.com, koreajoongangdaily.com, aviationweek.com, defensefeeds.com, defencesecurityasia.com)