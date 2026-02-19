50 xe phóng TEL (Transporter Erector Launcher) cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt KN-25 600mm xếp hàng ngay trước Nhà Văn hóa 25/4 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun (ngày 19/2/2026)

Ngày 19/2, Triều Tiên đã gây chấn động thế giới khi chính thức triển khai 50 xe phóng mới cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600mm KN-25, vũ khí được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Sự kiện này không chỉ khẳng định bước tiến vượt bậc trong chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng mà còn hé lộ những công nghệ tiên tiến như tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), khiến hệ thống này trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với bất kỳ hệ thống phòng không nào.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (multiple rocket launcher - MLRS) KN-25, được Triều Tiên gọi là "pháo phản lực siêu lớn" caliber 600mm, thực chất là sự kết hợp giữa pháo phản lực phóng loạt truyền thống và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khiến nó bị Mỹ và Hàn Quốc phân loại như một tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM.

Với đường kính 600mm, chiều dài khoảng 8,2 đến 8,6 mét và khối lượng lên đến 3.000 kg, KN-25 là một trong những hệ thống pháo phản lực lớn nhất thế giới, vượt trội so với các đối thủ từ Nga, Trung Quốc hay Mỹ về kích thước và sức mạnh.

Thiết kế của KN-25 bao gồm sáu vây ổn định quay ở phần đuôi để duy trì sự ổn định trong chuyến bay mà không cần xoay thân tên lửa, kết hợp với bốn vây điều khiển ở phần đầu để kiểm soát hướng đi, cho phép đạt độ chính xác cao với sai số vòng tròn chỉ từ 80 đến 90 mét.

Các hệ thống pháo uy lực của Triều Tiên được trưng bày (Ảnh: KCNA).

Hệ thống dẫn đường có thể dựa trên quán tính kết hợp vệ tinh và phiên bản mới nhất được nâng cấp với hệ thống kiểm soát tự trị Juche-26, giúp chống chịu nhiễu điện tử và can thiệp bên ngoài, đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử hiện đại.

Về nền tảng phóng, KN-25 sử dụng các xe phóng di động TEL trên khung gầm bánh lốp hoặc bánh xích, với các biến thể mang từ bốn đến sáu ống phóng, cho phép triển khai nhanh chóng và cơ động cao trên địa hình phức tạp.

Thời gian giữa các phát bắn linh hoạt, từ 20 đến 30 giây ở một số thử nghiệm, lên đến vài phút tùy theo chế độ, hỗ trợ bắn salvo để áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương.

Tầm bắn tối đa đạt 380 đến 400 km, với độ cao cực đại khoảng 80 đến 97 km, đủ để bao phủ các căn cứ quân sự quan trọng, đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu hậu phương như sân bay và trung tâm chỉ huy.

Đầu đạn thông thường là loại nổ mảnh 300 đến 500 kg, nhưng điểm nổi bật nhất là khả năng tích hợp đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31, được Triều Tiên xác nhận từ năm 2023, biến KN-25 thành một phần của lực lượng hạt nhân chiến thuật, phù hợp cho các cuộc tấn công "đặc biệt" như mô tả trong tuyên bố chính thức.

Cận cảnh hệ thống pháo của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Việc nâng cấp gần đây, đặc biệt trong sự kiện triển khai 50 xe phóng mới vào cuối tháng 2, đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống, theo tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhằm nâng cao độ chính xác, tính cơ động và khả năng chống jamming.

Các thử nghiệm trước đó, như vụ bắn bốn tên lửa vào ngày 27/1 với quãng đường 358,5 km, đã chứng minh hiệu quả của phiên bản nâng cấp này, dù một số nguồn phương Tây chỉ ghi nhận hai quả.

Điều này không chỉ thể hiện sự tự lực trong công nghệ quân sự của Triều Tiên, với các thành phần được phát triển nội địa như động cơ đẩy rắn một giai đoạn, mà còn làm mờ ranh giới giữa pháo binh thông thường và vũ khí chiến lược, cho phép Bình Nhưỡng thực hiện các đòn đánh bão hòa với số lượng launcher ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn.

So với các hệ thống tương tự như KN-09 cũ hơn, KN-25 vượt trội về tầm bắn và độ chính xác, đồng thời có biến thể chia sẻ bệ phóng với tên lửa hành trình Hwasal-1, tăng tính linh hoạt trong chiến lược hạt nhân.

KN-25 đại diện cho sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ quân sự của Triều Tiên, tập trung vào tính cơ động, độ chính xác và khả năng hạt nhân, nhằm đối phó với các mối đe dọa.

Với việc triển khai hàng loạt, hệ thống này không chỉ củng cố vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng mà còn đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ đối phương, đòi hỏi các bên liên quan phải đánh giá lại chiến lược an ninh.