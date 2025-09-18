Tên lửa hành trình siêu thanh Hycore của Hàn Quốc vừa lộ diện qua những hình ảnh thử nghiệm mới nhất, tầm bắn 800km, đạt tốc độ kinh hoàng Mach 6. Với khả năng tấn công chính xác, né tránh phòng thủ và đe dọa tàu sân bay, Hycore đang trở thành át chủ bài trong chiến lược quốc phòng Seoul, sẵn sàng đối đầu Triều Tiên và Trung Quốc. Liệu đây có phải vũ khí định hình lại cục diện quân sự khu vực châu Á?

Hàn Quốc đang nhanh chóng khẳng định vị thế trong cuộc đua vũ khí siêu thanh toàn cầu với tên lửa hành trình siêu thanh Hycore (Hypersonic Cruise Missile), một dự án được phát triển bởi Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) hợp tác với các công ty Hanwha Aerospace và Hyundai Rotem.

Dựa trên các nguồn aviationweek.com, defencesecurityasia.com, twz.com, bao gồm hình ảnh thử nghiệm mới được công bố vào tháng 9/2025, Hycore không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là phản ứng chiến lược trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Bài phân tích sẽ khám phá các khía cạnh kỹ thuật công nghệ chính của Hycore, dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm và mô tả thiết kế, đồng thời đánh giá ý nghĩa chiến lược của nó.

Mô hình tên lửa hành trình siêu thanh Hycore. Ảnh: TWZ

Lịch sử phát triển và bối cảnh

Dự án Hycore bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2018, với mô hình công bố công khai vào năm 2021.

Đây là một phần trong chiến lược tự chủ quốc phòng của Hàn Quốc, tận dụng cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo hiện có Hyunmoo series để phát triển.

Thử nghiệm bay đầu tiên được lên kế hoạch từ năm 2022, và các hình ảnh thử nghiệm mới nhất được ADD công bố vào tháng 9/2025, cho thấy tên lửa được phóng từ nền tảng phóng thẳng đứng trên mặt đất và quá trình tách giai đoạn tăng tốc đầu tiên.

Một thử nghiệm vào tháng 6/2024 đã đạt tốc độ Mach 6, đánh dấu thành công trong việc thu thập dữ liệu hiệu suất ở chế độ bay siêu thanh.

Theo kế hoạch, ADD dự kiến hoàn thành các công nghệ cốt lõi vào năm 2029, với triển khai hoạt động vào đầu những năm 2030.

Hycore hiện là mô hình thử nghiệm không vũ khí (unarmed testbed), nhằm xác thực động cơ đẩy và khí động học cho các hệ thống tấn công siêu thanh tương lai, dẫn đến ít nhất 3 bằng sáng chế Hàn Quốc và hơn 40 báo cáo nghiên cứu.

Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Hycore. Ảnh: TWZ

Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật công nghệ

Hycore có thiết kế tương tự như X-51A Waverider của Không quân Mỹ, được tối ưu hóa để ‘lướt’ trên các sóng xung kích nhằm tạo lực nâng thêm trong khi bay tốc độ cao, giúp giảm lực cản và duy trì ổn định.

Tên lửa dài 8,7m và nặng 2.400kg, với hình ảnh thử nghiệm gió hầm cho thấy cấu trúc chắc chắn chịu được nhiệt độ cao và tốc độ cực đại.

Hycore được trang bị hệ thống điều chỉnh quỹ đạo và khả năng chống tàu, cho phép tấn công các mục tiêu di động như nhóm tàu sân bay.

Tên lửa Hycore linh hoạt trong triển khai: có thể phóng từ mặt đất, tàu chiến (như hệ thống phóng thẳng đứng KVLS-II của tàu khu trục), tàu ngầm (KSS-III), và thậm chí máy bay chiến đấu tàng hình KF-21.

Các biến thể bao gồm phiên bản phóng từ không trung (nhấn mạnh lướt siêu thanh) và phóng từ biển, với ít nhất năm loại động cơ ramjet và scramjet khác nhau.

Booster tăng tốc lấy cảm hứng từ tên lửa mặt đất chiến thuật Hàn Quốc (KTSSM), và ống phóng được điều chỉnh từ series Hyunmoo.

Về khả năng cơ động, Hycore được thiết kế cho các động tác né tránh nhanh chóng và ổn định ở tốc độ cao, làm phức tạp hóa việc đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD hay Patriot PAC-3.

Trần bay tối đa đạt 23-30km, cho phép duy trì hành trình ở độ cao cao trước khi lướt siêu thanh.

Điểm nổi bật của Hycore là hệ thống đẩy tiên tiến: một booster tên lửa nhiên liệu rắn hai giai đoạn để tăng tốc ban đầu lên tốc độ gần siêu thanh (Mach 3 trở lên), sau đó kích hoạt động cơ scramjet (supersonic combustion ramjet) hai chế độ để duy trì tốc độ.

Động cơ ramjet-scramjet này có thể hoạt động liên tục từ Mach 3 đến Mach 6 và cao hơn, với các nâng cấp đang phát triển bao gồm cửa hút không khí biến đổi và hệ thống cung cấp nhiên liệu tối ưu.

Không giống như các phương tiện lướt siêu thanh (HGV) phụ thuộc vào quỹ đạo đạn đạo và không có động cơ, Hycore là tên lửa hành trình siêu thanh thực thụ (HCM), sử dụng không khí để đốt cháy nhiên liệu ở tốc độ siêu thanh, đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn nhiều.

Tốc độ tối đa ước tính là Mach 6.2, với thử nghiệm năm 2024 xác nhận Mach 6, giúp rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương chỉ còn vài giây.

Phạm vi tấn công ước tính khoảng 800km, bao gồm 500km hành trình ở độ cao 30km và 300km lướt siêu thanh.

Nguồn: Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc

Ý nghĩa chiến lược và so sánh

Hycore là câu trả lời của Hàn Quốc trước sự thống trị tên lửa của Triều Tiên (như Hwasong-8), Trung Quốc và Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên và các tiến bộ hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nó cho phép các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn vào các mục tiêu được bảo vệ cao như hầm ngầm, bệ phóng tên lửa di động hoặc nút chỉ huy, đồng thời có khả năng chống tàu để đối phó với các mối đe dọa hàng hải.

Việc phát triển này thúc đẩy sự tự chủ của Hàn Quốc, giảm phụ thuộc vào hệ thống tên lửa Mỹ, và có thể được xuất khẩu trong tương lai, củng cố vị thế trong các liên minh với Mỹ và Nhật Bản.

Tuy nhiên, nó cũng góp phần vào cuộc chạy đua vũ trang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thách thức các hệ thống phòng thủ hiện tại vốn khó đánh chặn mục tiêu cơ động ở Mach 6.

So với X-51A Waverider của Mỹ, Hycore tương đồng về thiết kế lướt sóng và scramjet, nhưng có booster hai giai đoạn để dễ dàng kích hoạt động cơ hơn.

Khác với tên lửa đạn đạo phóng từ không trung (ALBM) chỉ đạt tốc độ siêu thanh ở giai đoạn cuối, Hycore duy trì tốc độ siêu thanh suốt hành trình nhờ động cơ, làm nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

So với HGV của Triều Tiên hay Trung Quốc, Hycore nhấn mạnh vào khả năng cơ động và đa nền tảng, tận dụng công nghệ tên lửa hiện có của Hàn Quốc để phát triển nhanh chóng.