Trong tập trận Zapad 2025, Nga khiến thế giới sững sờ khi phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ Biển Barents, nhắm thẳng mục tiêu với tốc độ kinh hoàng Mach 9 (11.000km/h), tầm bắn 1.000km, đầu đạn 400kg. Đây không chỉ là màn phô diễn công nghệ quân sự đỉnh cao mà còn là lời cảnh báo sắc lạnh đến NATO và Ukraine. Liệu tên lửa siêu thanh Zircon có thực sự là ‘vũ khí bất khả chiến bại’ như Putin tuyên bố? Hãy cùng khám phá!

VIDEO: Bộ Quốc phòng Nga.

Tập trận Zapad 2025, diễn ra từ ngày 12-16/9, là cuộc diễn tập quân sự chiến lược liên hợp giữa Nga và Belarus, nhằm nâng cao khả năng chỉ huy và phối hợp quân sự trong bối cảnh giả định bị tấn công.

Cuộc tập trận được tổ chức trên nhiều khu vực, bao gồm 13 bãi tập ở Nga và Belarus; 8 trong số đó gần biên giới Ukraine và NATO, cũng như các vùng biển Baltic và Barents.

Trong khuôn khổ tập trận Zapad 2025, Nga đã tiến hành phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon (hay còn gọi là Tsirkon hoặc theo phân loại NATO là SS-N-33), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh quân sự.

Sự kiện này không chỉ khẳng định khả năng công nghệ của Nga mà còn gửi thông điệp chiến lược đến NATO, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ở Bắc Cực và châu Âu.

Bài phân tích dựa trên các nguồn tin Reuters, Newsweek, DSnews, AIF và Ukrainska Pravda nhằm khám phá công nghệ của tên lửa siêu thanh Zircon, vai trò của nó trong tập trận, và ý nghĩa chiến lược.

Nga khiến thế giới sững sờ khi phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon với tốc độ kinh hoàng Mach 9. Ảnh cắt từ video/Bộ Quốc phòng Nga/aif.ru

Công nghệ và đặc tính kỹ thuật của tên lửa siêu thanh Zircon

Tên lửa Zircon là một trong những vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế như một tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất, với khả năng bay ở tốc độ cực cao khiến nó khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Theo các nguồn tin, Zircon có thể đạt tốc độ lên đến Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh, khoảng 11.000 km/h), cho phép nó xuyên thủng các lớp phòng thủ mà không bị radar phát hiện kịp thời.

Phạm vi hoạt động của tên lửa được ước tính từ 400km đến hơn 1.000 km, với đầu đạn nặng từ 300-400kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu lớn như tàu chiến hoặc cơ sở hạ tầng trên đất liền.

Công nghệ cốt lõi của Zircon nằm ở động cơ scramjet (supersonic combustion ramjet), cho phép tên lửa duy trì quỹ đạo bay thấp và cơ động cao, tránh các hệ thống phòng thủ như Patriot hoặc Aegis của NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả Zircon là ‘vũ khí không có đối thủ trên thế giới’ vào năm 2023, nhấn mạnh vai trò của nó trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nga đã sử dụng Zircon lần đầu tiên trong thực chiến vào tháng 2/2024 tại Ukraine, chứng tỏ tính khả dụng chiến đấu.

Trong tập trận Zapad 2025, tên lửa được phóng bằng phương thức dọc (vertical launch) từ tàu chiến, với hình ảnh cho thấy nó bay lên thẳng đứng trước khi chuyển hướng về phía chân trời, thể hiện khả năng tích hợp linh hoạt vào hệ thống hải quân.

Nga phóng tên lửa siêu thanh Zircon năm 2022. VIDEO: newsweek.com

Vai trò của tên lửa siêu thanh Zircon trong tập trận Zapad 2025

Trong tập trận Zapad 2025, Zircon được phóng thành công vào ngày 14/9 từ tàu khu trục Admiral Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga, nhắm vào một mục tiêu giả định ở Biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng mục tiêu đã bị phá hủy trực tiếp, với dữ liệu giám sát thời gian thực chứng minh độ chính xác cao.

Việc phóng được hỗ trợ bởi máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142, cung cấp dữ liệu chỉ định mục tiêu cho nhóm tác chiến hỗn hợp, minh họa sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng không quân và hải quân.

Tập trận không chỉ giới hạn ở Zircon mà còn bao gồm các hoạt động khác như oanh tạc bằng máy bay Su-34, hỗ trợ hỏa lực từ trực thăng Ka-52M và Mi-28NM, cũng như các bài tập cứu hộ khẩn cấp ở Biển Baltic.

Khu vực phóng tên lửa Zircon đã được phong tỏa trước cho tàu dân sự và máy bay, đảm bảo an toàn.

Sự kiện này diễn ra ở Biển Barents, gần Bán đảo Kola, nơi Nga duy trì lực lượng hải quân lớn, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, nhấn mạnh vai trò của Zircon trong việc kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược ở Bắc Cực.

Theo các nguồn tin, đây là phần của kịch bản phòng thủ, nhưng nó cũng thể hiện khả năng tấn công nhanh chóng chống lại các mối đe dọa từ NATO.

Ảnh cắt từ video/dsnews.ua

Ý nghĩa chiến lược

Việc thử nghiệm Zircon trong tập trận Zapad 2025 mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, đặc biệt đối với NATO.

Biển Barents nằm sát Na Uy, thành viên NATO và là ‘cửa ngõ Bắc Cực’ của Nga, nơi Moscow đang mở rộng hiện diện quân sự.

NATO đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng hoạt động của Nga ở khu vực này, coi đó là mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt sau các vụ drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan vào ngày 9-10/9, dẫn đến hoạt động ‘Eastern Sentry’ của NATO.

Tên lửa Zircon, với tốc độ và phạm vi của mình, có thể đe dọa các tàu sân bay và căn cứ NATO ở châu Âu, làm suy yếu khả năng phản ứng của liên minh.

Từ góc nhìn của Nga, cuộc tập trận khẳng định tính răn đe, với Putin nhấn mạnh rằng Zircon cùng các vũ khí thế hệ mới sẽ bảo vệ Nga khỏi ‘các mối đe dọa bên ngoài’.

Các nguồn tin Ukraine - Ukrainska Pravda và DSnews nhấn mạnh vị trí của tập trận gần biên giới Ukraine, gợi ý rằng nó có thể là thông điệp gián tiếp đến Kyiv và NATO.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và cạnh tranh Bắc Cực, công nghệ tên lửa này có thể định hình lại các cuộc đối đầu tương lai, đòi hỏi các bên phải đầu tư vào hệ thống phòng thủ tiên tiến hơn.

Các nguồn tin Reuters, Newsweek và các báo Nga/Ukraine cung cấp cái nhìn toàn diện, xác nhận rằng tập trận Zapad 2025 không chỉ là diễn tập mà còn là màn phô diễn sức mạnh thực sự.