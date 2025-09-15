Vào đầu tháng 9/2025, Triều Tiên đã công bố một bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của mình, với việc hoàn tất thử nghiệm động cơ tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Động cơ này được thiết kế dành cho các hệ thống Hwasong-19 và đặc biệt là Hwasong-20, tên lửa thế hệ tiếp theo.

Vụ phóng tên lửa Hwasong-19 của Triều Tiên tháng 10/2024. Video: KCTV

Thông tin được công bố qua các kênh truyền thông nhà nước, với sự chứng kiến trực tiếp của lãnh đạo Kim Jong Un, và nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế.

Dựa trên các nguồn Report.az, The Moscow Times, Newsweek, Al Jazeera và AP News, bài phân tích sẽ khám phá các khía cạnh kỹ thuật của công nghệ mới, ý nghĩa chiến lược, cũng như các nghi ngờ về sự hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt là Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19 của Triều Tiên. Ảnh: Reddit.

Giới thiệu về phát triển mới

Triều Tiên đã hoàn tất các thử nghiệm mặt đất cho động cơ tên lửa mới, được mô tả là "thay đổi đáng kể" trong việc mở rộng lực lượng hạt nhân chiến lược. Đây là thử nghiệm thứ 9 và cuối cùng, diễn ra sau hai năm phát triển và kiểm tra.

Ông Kim Jong Un đã thăm Viện Nghiên cứu Vật liệu Hóa học và Viện Phát triển Động cơ, nơi ông đánh giá cao kết quả và chỉ đạo xây dựng cơ sở sản xuất hàng loạt.

Động cơ này được tích hợp vào Hwasong-19 – một ICBM hiện tại – và Hwasong-20, tên lửa thế hệ mới được kỳ vọng sẽ mang tính đột phá hơn.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng đây là phần của chiến lược hạt nhân tổng thể, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tên lửa Hwasong-19 nhìn từ phía sau. Ảnh: Reddit

Chi tiết kỹ thuật của động cơ tên lửa

Công nghệ cốt lõi của động cơ mới nằm ở việc sử dụng nhiên liệu rắn (solid-fuel), một bước tiến so với các tên lửa nhiên liệu lỏng truyền thống mà Triều Tiên từng phụ thuộc.

Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa được lưu trữ sẵn sàng phóng, dễ dàng di chuyển và ẩn giấu hơn, đồng thời giảm thời gian chuẩn bị từ hàng giờ xuống chỉ vài phút – một lợi thế lớn trong tình huống khủng hoảng.

Động cơ được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon (carbon fiber-reinforced composite), giúp tăng độ bền, giảm trọng lượng và chịu nhiệt cao hơn, đặc biệt quan trọng cho giai đoạn tái nhập khí quyển của đầu đạn.

Về thông số kỹ thuật cụ thể: Lực đẩy 1.971 kilonewton (kN), vượt trội hơn các động cơ trước đây của Triều Tiên, chẳng hạn như động cơ của Hwasong-18.

Sự tăng cường này có thể cho phép tên lửa mang tải trọng lớn hơn hoặc đạt tầm bắn xa hơn.

Tất cả nhiên liệu rắn (all-solid-fuel), tương tự như Hwasong-18, giúp tên lửa trở thành mục tiêu khó khăn hơn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD của Mỹ hoặc Patriot của Hàn Quốc.

Được thiết kế cho ICBM tầm xa, với khả năng đạt hơn 15.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ lãnh thổ Triều Tiên.

Hwasong-20 có thể được trang bị đầu đạn phân tách (multiple independently targetable reentry vehicles – MIRV), cho phép một tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

So sánh với các hệ thống trước, động cơ mới khắc phục hạn chế của nhiên liệu lỏng (như cần bơm oxy lỏng ngay trước phóng), và có thể dẫn đến các biến thể nhỏ hơn, phóng từ xe tải, tàu ngầm hoặc thậm chí tàu sân bay.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng Triều Tiên có thể chưa hoàn thiện công nghệ tái nhập khí quyển, vì các thử nghiệm ICBM trước đây thường bay theo quỹ đạo dốc cao để tránh lãnh thổ láng giềng, chưa chứng minh đầy đủ khả năng sống sót của đầu đạn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra động cơ tên lửa khi thăm viện nghiên cứu hôm 1/9. Ảnh: KCNA

Ý nghĩa chiến lược và địa chính trị

Phát triển này được ông Kim Jong Un ca ngợi là "mở mang tầm mắt" và là bước ngoặt trong việc củng cố vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên.

Nó gửi thông điệp rõ ràng đến Washington và các đồng minh, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hàn Quốc và sự hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn.

Triều Tiên có thể tiến hành thêm thử nghiệm ICBM vào cuối năm 2025 để phô trương sức mạnh trước Đại hội Đảng Lao động vào đầu năm 2026, nơi ông Kim có thể công bố các chính sách mới về hạt nhân và đối ngoại.

Về mặt chiến lược, động cơ nhiên liệu rắn làm cho kho vũ khí của Triều Tiên trở nên linh hoạt hơn, khó bị phát hiện và phản ứng nhanh chóng hơn.

Điều này có thể buộc các đối thủ phải đầu tư thêm vào hệ thống phòng thủ, đồng thời tăng đòn bẩy đàm phán của Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin cũng đề cập đến ngữ cảnh rộng lớn hơn: sự tham gia của ông Kim tại lễ duyệt binh Chiến thắng ở Trung Quốc cùng với ông Putin và ông Tập Cận Bình, cho thấy sự hỗ trợ ngoại giao từ các đồng minh.

Triều Tiên lần đầu tiên tuyên bố về việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-20. Ảnh: moscowtimes.ru

Nghi ngờ về sự hỗ trợ từ Nga

Một khía cạnh gây tranh cãi là nghi ngờ về sự giúp đỡ của Nga trong phát triển công nghệ này.

Các nhà phân tích, bao gồm nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yeong-won, cho rằng vật liệu sợi carbon cho vòi phun động cơ có thể được cung cấp từ Nga, dựa trên thiết kế và hiệu suất vượt trội.

Sự hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên đang tăng tốc, với các báo cáo về hỗ trợ xây dựng tàu khu trục và trao đổi công nghệ tên lửa.

Moscow Times nhấn mạnh rằng Hwasong-20 có thể sử dụng công nghệ MIRV từ Nga, giúp tên lửa trở nên phức tạp hơn và khó đánh chặn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Liên minh Mỹ-Hàn đang theo dõi chặt chẽ, nhưng chưa có bằng chứng công khai.

Nếu đúng, điều này vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và có thể làm leo thang căng thẳng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.