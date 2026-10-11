Nga đưa tên lửa Pechora S-125 bắn hạ tiêm kích tàng hình F-117 Nighthawk Mỹ lên khung gầm MZKT, tạo Pechora-2M cơ động chỉ 20-25 phút triển khai, hình thành nên lá chắn giá rẻ chống UAV, drone và tên lửa hành trình.

Nga đang chuẩn bị khôi phục và đưa trở lại chiến trường dòng tên lửa phòng không huyền thoại Pechora S-125 (NATO định danh SA-3 Goa) thông qua biến thể nâng cấp sâu Pechora-2M.

Từng đi vào lịch sử quân sự thế giới khi bắn hạ tiêm kích tàng hình F-117 Nighthawk của Không quân Mỹ trên bầu trời Serbia năm 1999, hệ thống tên lửa Pechora S-125 đang được Moscow tái định hình giá trị chiến thuật.

Bằng việc kết hợp kho đạn tên lửa dòng 5V27 khổng lồ từ thời Liên Xô với hệ thống điều khiển kỹ thuật số và khung gầm bánh lốp cơ động của Belarus, Nga hướng tới mục tiêu gia tăng mật độ phòng không tầm ngắn và tầm trung để bảo vệ các hạ tầng chiến lược trước làn sóng tập kích bằng UAV/drone và vũ khí công nghệ chính xác cao.

Điểm mấu chốt trong kế hoạch ‘hồi sinh’ này là hợp đồng giữa công ty JSC Oboronitelnye Sistemi của Nga và Nhà máy sản xuất máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) thuộc Belarus, nhằm cung cấp 30 khung gầm chuyên dụng kéo dài đến năm 2029.

Hệ thống tên lửa phòng không Pechora S-125. Ảnh: eurasiantimes.com/EAT

Đơn hàng bao gồm các dòng xe bánh lốp hạng nặng MZKT-8021-021, MZKT-8022-021 và MZKT-80211-021.

Khác với phiên bản Pechora S-125 nguyên bản sử dụng bệ phóng cố định 4 ray 5P73 tốn rất nhiều thời gian tháo dỡ và di chuyển, tổ hợp tên lửa Pechora-2M tích hợp bệ phóng 2 ray tự hành trực tiếp trên khung gầm xe tải 6x6.

Sự cắt giảm số lượng ray phóng trên mỗi xe nhằm bảo đảm độ ổn định khí động học và phân bổ tải trọng khi vận hành trên địa hình phức tạp, đồng thời biến toàn bộ các thành phần từ radar bám bắt, trung tâm điều khiển hỏa lực đến xe đạn thành các đơn vị tự hành độc lập.

Sự chuyển đổi từ cấu hình cố định sang cơ động hóa đem lại bước ngoặt lớn về khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Hệ thống tên lửa Pechora-2M có thể chuyển trạng thái từ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu chỉ trong khoảng 20 đến 25 phút.

Nạp bệ phóng lên khung gầm MZKT-6525 của hệ thống phòng không S-125-2M Pechora-2M. Ảnh: militarnyi.com

Khả năng rút ngắn thời gian triển khai cho phép lực lượng phòng không thực thi chiến thuật "bắn rồi rút" (shoot-and-scoot) cực kỳ linh hoạt.

Ngay sau khi phóng đạn, tổ hợp Pechora-2M có thể lập tức rời khỏi vị trí trước khi đối phương kịp định vị nguồn phát sóng để đáp trả bằng các dòng tên lửa chống bức xạ radar hay đạn pháo thông minh.

Về mặt hỏa lực, hệ thống Pechora-2M tiếp tục khai thác hiệu quả đạn tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng dòng 5V27 (gồm các biến thể 5V27U, 5V27D).

Tên lửa mang đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 70 kg, đạt vận tốc tối đa gần Mach 3.5 và sở hữu tầm bắn hiệu quả được mở rộng lên đến 32 km, cùng trần bay từ 20 mét đến 20.000 mét.

Các bệ phóng tự hành của hệ thống phòng không S-125-2M Pechora-2M. Ảnh: militarnyi.com

Mặc dù vẫn sử dụng phương thức điều khiển vô tuyến từ mặt đất, hệ thống tên lửa Pechora-2M đã cải tiến triệt để khối thiết bị điện tử bằng cách số hóa hệ thống xử lý tín hiệu, tích hợp linh kiện bán dẫn hiện đại thay thế cho hệ thống đèn chân không cũ kỹ.

Điều này giúp nâng cao độ chính xác khi bám bắt mục tiêu bay thấp, đồng thời tăng cường khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử (EW).

Bên cạnh radar dẫn đường chính, hệ thống tên lửa Pechora-2M được trang bị bổ sung kênh theo dõi quang điện tử kết hợp camera truyền hình và cảm biến hồng ngoại/ảnh nhiệt thụ động.

Cảm biến này cho phép kíp trắc thủ phát hiện, theo dõi và dẫn đường tên lửa tiêu diệt mục tiêu cả ngày lẫn đêm trong chế độ hoàn toàn "im lặng", tức không cần phát sóng radar chủ động.

Bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không S-125-2M Pechora-2M. Ảnh: militarnyi.com

Tính năng này vô cùng quan trọng khi đối đầu với các thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) cỡ nhỏ hoặc trong môi trường bị áp chế điện tử gay gắt, giúp hệ thống Pechora-2M phục kích mục tiêu một cách bất ngờ mà không làm lộ tọa độ mạng lưới phòng không.

Trong bối cảnh các tổ hợp phòng không hiện đại như S-300 hay S-400 phải tập trung cho các mục tiêu giá trị cao ở cự ly xa, việc nâng cấp hệ thống tên lửa Pechora S-125 lên Pechora-2M trên khung gầm MZKT là bước đi mang tính kinh tế và thực dụng cao của Nga.

Bằng cách số hóa nền tảng cũ và tận dụng kho đạn 5V27 dồi dào, Moscow tạo ra một lớp phòng thủ tầm ngắn/trung dày đặc, đa tầng, chuyên trách bảo vệ các nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân và hạ tầng giao thông trọng yếu trước nguy cơ tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình.

(Theo militarnyi.com, eurasiantimes.com, wisevoter.com, nexta.tv, pozirk.online, reform.news, oruzjeonline.com)