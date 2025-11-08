Trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ngày càng gay gắt, Pháp vừa chính thức đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.3 - một "quái vật" công nghệ có tốc độ Mach 25, khả năng bay tới 10.000km, mang theo 6 đầu đạn hạt nhân độc lập, đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là lời khẳng định chủ quyền hạt nhân của "hành lang" châu Âu trước các mối đe dọa toàn cầu.

Gia đình tên lửa M51. Nguồn ảnh: Naval News.

Pháp, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân độc lập lớn thứ tư thế giới với khoảng 290 đầu đạn, luôn coi trọng khả năng răn đe biển sâu như một trụ cột chiến lược.

Tên lửa M51.3, phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng tên lửa M51, chính thức được đưa vào sử dụng ngày 24/10/2025 sau hơn một thập kỷ phát triển.

Được thiết kế để triển khai trên bốn tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Le Triomphant, mỗi tàu có thể mang tới 16 quả tên lửa này, M51.3 không chỉ kế thừa di sản từ các phiên bản trước mà còn vượt trội về tầm bắn, độ chính xác và khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Nga hay Trung Quốc.

Quá trình phát triển M51.3 bắt đầu từ năm 2014, dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý Vũ khí Pháp (DGA), với sự tham gia của ArianeGroup - công ty chuyên về tên lửa và không gian - chịu trách nhiệm thiết kế thân tên lửa và hệ thống đẩy.

Đồng thời, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp (CEA) đã khởi động chương trình đầu đạn TNO-2 từ năm 2013, sử dụng công nghệ mô phỏng tiên tiến để đảm bảo độ tin cậy mà không cần thử nghiệm nổ thực tế.

Quả tên lửa đầu tiên của phiên bản M51.3 được phóng thử thành công từ cơ sở thử nghiệm trên đất liền tại Biscarrosse vào tháng 11/2023, đánh dấu bước ngoặt sau hàng loạt thử nghiệm thành công từ năm 2015 đến 2023.

Đến nay, chương trình này đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch quân sự 2024-2030 của Pháp, nhằm duy trì ít nhất một tàu ngầm luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên tục trên đại dương.

Tên lửa đạn đạo M51 của Pháp. Nguồn ảnh: DGA.

Về thông số kỹ thuật, M51.3 là một kiệt tác kỹ thuật với kích thước khổng lồ nhưng được tối ưu hóa cho môi trường dưới nước.

Tên lửa M51.3 nặng hơn 50 tấn (cụ thể khoảng 52.000kg), dài 12 mét và đường kính 2,3 mét, cho phép nó dễ dàng chứa trong các silo trên tàu ngầm.

Hệ thống đẩy ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn - công nghệ kế thừa từ tên lửa đẩy Ariane 5 của châu Âu - giúp tên lửa M51.3 đạt tốc độ Mach 25 ngay sau khi phóng, vươn lên độ cao hơn 2.000km trước khi lao trở lại khí quyển với vận tốc Mach 20 (khoảng 24.500 km/h).

Phạm vi hoạt động của tên lửa M51.3 được ước tính từ 8.000 đến 10.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nga, Trung Đông hay thậm chí một phần Bắc Mỹ từ vị trí triển khai ở Đại Tây Dương.

Điều này đánh dấu sự cải tiến rõ rệt so với phiên bản M51 gốc (tầm bắn hơn 9.000km) và M51.2 (khoảng 9.000km), tăng thêm 500km để đối phó với các mối đe dọa xa hơn.

Điểm nổi bật nhất về công nghệ của tên lửa M51.3 nằm ở khả năng mang theo 4 đến 6 đầu đạn hạt nhân độc lập có thể nhắm mục tiêu riêng biệt (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles).

Phóng thử tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp (defense.gouv.fr)

Mỗi đầu đạn TNO-2 có công suất nổ khoảng 100 kiloton - gấp hơn sáu lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945 - và được thiết kế với lớp vỏ chống nhiệt tiên tiến để chịu đựng nhiệt độ cực cao khi tái nhập khí quyển.

Hệ thống dẫn đường, dù chi tiết được giữ bí mật, kết hợp quán tính và có thể là định vị thiên văn, mang lại độ chính xác cao hơn hẳn các thế hệ trước, đồng thời tích hợp các biện pháp đánh lừa radar để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa như S-500 của Nga.

Những cải tiến này không chỉ nâng cao sức mạnh hủy diệt mà còn đảm bảo tính sống sót của tên lửa trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi các hệ thống chống tên lửa ngày càng tinh vi.

So với các phiên bản tiền nhiệm, tên lửa M51.3 đại diện cho bước nhảy vọt về tính linh hoạt và độ tin cậy.

Nếu tên lửa M51.1 chỉ đạt tầm bắn hơn 6.000km và M51.2 mở rộng lên 9.000km với khả năng mang đầu đạn MIRV cơ bản, thì M51.3 không chỉ kéo dài quãng đường bay mà còn tích hợp đầu đạn TNO-2 hiện đại hơn, giảm đáng kể nguy cơ bị đánh chặn.

Phóng thử nghiệm tên lửa hạt nhân M51.3 của Pháp. (Nguồn: Frid45/X)

Điều này phản ánh chiến lược của Pháp: duy trì kho vũ khí hạt nhân độc lập ngoài cấu trúc chỉ huy NATO, đảm bảo khả năng phản công thứ hai (second-strike) ngay cả khi bị tấn công phủ đầu.

Trong bối cảnh toàn cầu, khi các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc liên tục nâng cấp kho hạt nhân, M51.3 giúp Pháp giữ vững vị thế "cường quốc hạt nhân" với chi phí hợp lý, đồng thời mở đường cho phiên bản M51.4 đang được phát triển từ tháng 9/2025.

M51.3 không chỉ là một tên lửa mà còn là biểu tượng của sự kiên định chiến lược Pháp. Với công nghệ vượt trội và thông số ấn tượng, nó củng cố răn đe hạt nhân biển sâu, gửi thông điệp rõ ràng đến các đối thủ tiềm năng: bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ phải đối mặt với sức mạnh không thể lay chuyển từ đáy đại dương.

Trong tương lai, khi Pháp thay thế lớp tàu ngầm Le Triomphant bằng SNLE 3G vào những năm 2030, M51.3 sẽ tiếp tục là nền tảng cho sự ổn định an ninh châu Âu đến tận thập niên 2080.