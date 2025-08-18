Theo báo cáo đặc biệt do Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tuần trước, Không quân Ukraine đang cố gắng tiếp tục sử dụng các hệ thống Patriot để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, bất chấp những “cải tiến chiến thuật” do Moscow đã tiến hành.

Tờ War Zone đưa tin, những cải tiến của Nga đối với tên lửa đạn đạo bao gồm “tăng cường khả năng thay đổi quỹ đạo, tăng tính cơ động của tên lửa, thay vì bay theo quỹ đạo tên lửa đạn đạo truyền thống”.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Business Insider

Bản báo cáo dựa trên thông tin do Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ cung cấp, trong đó nhấn mạnh tới 2 vụ tấn công của Nga. Vụ thứ nhất vào ngày 28/6, khi Nga đã phóng 7 tên lửa đạn đạo và Ukraine bắn hạ được 2 quả. Vụ thứ hai vào ngày 9/7, khi Kiev đánh chặn 7/13 tên lửa mà các lực lượng Moscow đã phóng.

Trước đó, Ukraine cũng đã thừa nhận, những cải tiến của Nga để tăng khả năng cơ động cho dàn tên lửa đạn đạo. Song, bản báo cáo của Mỹ đã nhấn mạnh thêm mức độ đáng lo ngại đối với hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ và nhiều đồng minh cùng đối tác đang xem là trụ cột để đánh chặn tên lửa.

Trên thực tế, quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao cách Ukraine sử dụng các hệ thống Patriot để đối phó với tên lửa của Nga. Nội dung trong bản báo cáo một lần nữa đã làm nổi bật những vấn đề phức tạp, vượt ngoài xung đột ở Ukraine, giữa lúc Mỹ đang cân nhắc việc có thêm các hệ thống phòng không để chuẩn bị cho những cuộc giao tranh tiềm tàng.

Hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất, vô cùng quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine và được xem là vũ khí tốt nhất để ngăn chặn các tên lửa đạn đạo Nga bao gồm 9K720 Iskander và Kh-47M2 Kinzhal do Nga sản xuất, cũng như KN-23 của Triều Tiên. Đáng nói, trong thời gian qua, Ukraine đã phải chứng kiến cảnh tượng ngày càng nhiều tên lửa Nga vượt qua lưới phòng không tích hợp của nước này để tấn công các mục tiêu.

Ukraine được cho đang sở hữu ít nhất 6 hệ thống Patriot do một số ít quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ cung cấp. Dù Washington và các đồng minh đã gửi tên lửa đánh chặn cho Kiev, nhưng kho dự trữ được cho nhanh chóng cạn kiệt.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị NATO cung cấp thêm các hệ thống Patriot và đạn dược. Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày càng dữ dội, hồi tháng 7, Nhà Trắng tuyên bố sẽ chuyển thêm hệ thống Patriot cho Ukraine thông qua các đối tác châu Âu thay vì Mỹ cung cấp trực tiếp.

Sau đó, vào đầu tháng 8, Đức thông báo sẽ gửi thêm 2 hệ thống Patriot tới Ukraine ngay lập tức và hứa hẹn một số hệ thống khác sẽ được chuyển vào những tháng tới. Về phần mình, Mỹ đã đồng ý lấp khoảng trống trong kho vũ khí của Đức bằng các tổ hơp phòng không mới, giữa lúc NATO có thêm nỗ lực chuyển vũ khí do Mỹ sản xuất cho Kiev để ngăn chặn Nga chiếm ưu thế trong những lĩnh vực chủ chốt trên tiền tuyến.