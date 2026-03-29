Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không người lái (drone/UAV), SKAT 350M của Tập đoàn Kalashnikov (Nga) đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống trinh sát hiệu quả nhất trên chiến trường. Với khả năng hoạt động mọi thời tiết, độ cao lớn và thời gian bay lên tới bốn giờ, SKAT 350M không chỉ cung cấp dữ liệu tình báo thời gian thực mà còn tích hợp hoàn hảo với KUB, tạo nên chuỗi “phát hiện - tấn công - xác nhận” khép kín.

SKAT 350M của Nga. Ảnh: Kalashnikov

SKAT 350M được thiết kế như một nền tảng trinh sát đa năng thuộc lớp UAV/drone tầm trung, ưu tiên khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

SKAT 350M sở hữu khung chịu lực tốt, cho phép bay ở độ cao lớn và duy trì ổn định trong điều kiện gió giật mạnh cũng như biên độ nhiệt độ rộng.

Điểm nổi bật của SKAT 350M chính là tính “all-weather” - khả năng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, trong mưa, tuyết hoặc sương mù mà không giảm sút hiệu suất.

Nhờ đó, SKAT 350M trở thành công cụ hỗ trợ quan sát địa hình và các hoạt động mặt đất một cách đáng tin cậy, ngay cả khi các phương tiện trinh sát truyền thống gặp hạn chế.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, SKAT 350M có thời gian bay liên tục tối đa lên tới bốn giờ - một con số ấn tượng so với nhiều UAV/drone trinh sát cùng phân khúc.

Hệ thống điều khiển tiên tiến cho phép truyền lệnh và dữ liệu thời gian thực, giúp chỉ huy nhanh chóng nhận được tọa độ mục tiêu chính xác.

SKAT 350M sử dụng cảm biến quang-điện hiện đại, kết hợp khả năng quan sát độ phân giải cao cả ban ngày lẫn ban đêm, từ đó phát hiện và định vị các mục tiêu mặt đất như xe tăng Leopard, Abrams, xe chiến đấu Bradley, hệ thống HIMARS, tên lửa chống hạm Neptune hay các tàu/xuồng không người lái cỡ nhỏ.

Độ tin cậy cao và khả năng chịu mài mòn tốt là hai yếu tố then chốt giúp SKAT 350M duy trì hiệu suất sau hàng trăm giờ bay thực chiến.

Một trong những ưu thế công nghệ lớn nhất của SKAT 350M nằm ở khả năng tích hợp chiến thuật. UAV/drone trinh sát này hoạt động phối hợp chặt chẽ với các UAV KUB-2, KUB-10 và đặc biệt là phiên bản xuất khẩu Kub-2-2E do cùng Tập đoàn Kalashnikov phát triển.

Quy trình hoạt động diễn ra logic và liền mạch: SKAT 350M bay đến khu vực mục tiêu, xác định vị trí, truyền tọa độ ngay lập tức cho đơn vị hỏa lực, sau đó tiếp tục bay giám sát khách quan để đánh giá kết quả tấn công.

Việc kết nối này biến SKAT 350M từ một UAV/drone thuần trinh sát thành “mắt thần” hỗ trợ toàn bộ chuỗi hỏa lực, tăng đáng kể hiệu quả tác chiến mà không cần thêm thiết bị phức tạp.

Sau hai năm triển khai trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt kể từ lần đầu tiên được ghi nhận ngày 18/3/2024, SKAT 350M đã chứng minh giá trị thực tiễn khi hỗ trợ phát hiện và dẫn dụ tiêu diệt hàng nghìn mục tiêu đối phương.

Từ các tổ hợp pháo phản lực RM-70 MLRS, vị trí bắn, kho đạn dược, trung tâm huấn luyện cho đến hầm trú ẩn, SKAT 350M đều cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời.

Điều này khẳng định độ bền, khả năng tàng hình tương đối và tính ổn định của SKAT 350M trong môi trường điện tử đối kháng mạnh.

Hiện nay, SKAT 350M đang được ROSOBORONEXPORT đưa ra thị trường quốc tế tại triển lãm UMEX 2026 ở Abu Dhabi. Nhà xuất khẩu đặc biệt của Nga sẵn sàng cung cấp cả sản phẩm hoàn chỉnh lẫn hợp tác chuyển giao công nghệ, đồng thời khẳng định năng lực sản xuất của Kalashnikov đủ để đáp ứng đồng thời nhu cầu nội địa và xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại.

Với đặc tính kỹ thuật vượt trội, SKAT 350M không chỉ là minh chứng cho bước tiến của ngành công nghiệp UAV/drone Nga mà còn mở ra tiềm năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trinh sát và hỗ trợ hỏa lực hiện đại.

SKAT 350M đại diện cho thế hệ UAV/drone trinh sát thực thụ: đơn giản vận hành, bền bỉ cao, tích hợp tốt và đã được kiểm chứng qua thực chiến tại Ukraine.

Những thông số kỹ thuật và khả năng phối hợp với KUB khiến SKAT 350M trở thành giải pháp công nghệ đáng chú ý trên thị trường UAV/drone toàn cầu hiện nay.