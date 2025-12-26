S-500 Prometheus của Nga được tuyên bố có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và đầu đạn tên lửa đạn đạo, bao gồm cả các mục tiêu ở độ cao cận không gian (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/armyrecognition.com).

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo trung đoàn đầu tiên trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đã đi vào trực chiến, mở ra kỷ nguyên mới cho khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ không gian.

Hệ thống này, do Tập đoàn Almaz-Antey phát triển, không chỉ nâng cấp từ các thế hệ trước như S-400 mà còn tích hợp công nghệ tiên tiến để đối phó với các mục tiêu hiện đại, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình và vũ khí siêu thanh, khiến nó trở thành một trong những hệ thống phòng thủ mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus, còn được biết đến với mã định danh 55R6M Triumfator-M, là một nền tảng phòng không di động được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi các mối đe dọa có thể đến từ khoảng cách xa và độ cao lớn.

Về mặt công nghệ cốt lõi, S-500 sử dụng radar mảng pha chủ động đa chức năng, cho phép theo dõi và khóa đồng thời lên đến hàng trăm mục tiêu, với khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600km đối với các mục tiêu khí động học như máy bay chiến đấu.

Điều này vượt trội hơn so với S-400, vốn có phạm vi khoảng 400km, nhờ vào việc tích hợp các thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến và hệ thống cảm biến quang điện tử bổ trợ, giúp tăng cường độ chính xác trong điều kiện nhiễu điện từ cao hoặc thời tiết xấu.

Một trong những điểm nổi bật về thông số kỹ thuật của S-500 là khả năng đánh chặn ở độ cao cực lớn, lên đến khoảng 200km, tiếp cận vùng cận không gian, nơi mà các hệ thống phòng thủ thông thường khó vươn tới.

Các tên lửa đánh chặn của hệ thống, bao gồm loại 40N6M và 77N6-N, được thiết kế để di chuyển với tốc độ siêu vượt âm, đạt Mach 5 hoặc cao hơn và có thời gian phản ứng chỉ khoảng 3 đến 4 giây từ lúc phát hiện đến lúc phóng.

Điều này cho phép S-500 không chỉ chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) mà còn có thể tiêu diệt vệ tinh quỹ đạo thấp hoặc các phương tiện bay hypersonic, vốn di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần âm thanh và thay đổi quỹ đạo bất ngờ.

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Creative Commons.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor. Ảnh: 19fortyfive.com

Hệ thống còn tích hợp khả năng chống lại máy bay tàng hình như F-22 hay F-35 của Mỹ, nhờ radar có thể phát hiện các mục tiêu có tiết diện radar nhỏ ở khoảng cách xa, kết hợp với tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động và hồng ngoại.

Về mặt triển khai, S-500 được cấu thành từ các thành phần di động như xe tải chở radar, bệ phóng và trung tâm chỉ huy, cho phép triển khai nhanh chóng trong vòng vài giờ và hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào mạng lưới phòng không lớn hơn.

Mỗi trung đoàn thường bao gồm nhiều khẩu đội, mỗi khẩu đội có thể phóng đồng thời lên đến 16 tên lửa, đảm bảo khả năng bao phủ rộng lớn.

Theo các nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong ít nhất 25 năm tới, với khả năng nâng cấp phần mềm để đối phó với các mối đe dọa mới nổi.

Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về số lượng mục tiêu có thể xử lý đồng thời hoặc độ chính xác tuyệt đối vẫn chưa được công bố đầy đủ, phản ánh chiến lược giữ bí mật quân sự của Nga.

Sự ra đời của S-500 Prometheus đánh dấu tiến bộ đáng kể trong công nghệ phòng thủ tên lửa, tập trung vào tính linh hoạt, phạm vi rộng và khả năng chống lại các vũ khí tiên tiến.