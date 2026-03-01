Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (1/3) đưa tin, 2 vị tướng hàng đầu của nước này là Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh và Tổng tham mưu trưởng quân đội Abdol Rahim Mousavi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhắm vào cuộc họp của Hội đồng quốc phòng nước này.

Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran Samkhani (trái) và Tổng tư lệnh IRGC Pakpour (phải) Ảnh: Al Mayadeen

Theo đài CNN và hãng tin IRNA, Ali Samkhani, cố vấn chủ chốt của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kiêm Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran và Thiếu tướng Mohammad Pakpour, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Ông Shamkhani là một nhân vật nổi bật trong cấu trúc quyền lực của Iran trong nhiều thập kỷ. Ông từng giữ vai trò là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran trong một thập kỷ từ năm 2013 và trước đó từng đảm nhiệm một số vai trò quan trọng trong IRGC và Bộ Quốc phòng Iran.

Israel từng tuyên bố đã loại bỏ ông Samkhani trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Song, sau đó quan chức này được phát hiện vẫn còn sống và trở lại nắm giữ một vị trí chủ chốt trong Hội đồng Quốc phòng Iran vào cuối năm ngoái.

Ông Shamkhani, người từng tranh cử tổng thống Iran năm 2001, là một ngôi sao đang lên của nền ngoại giao Iran. Ông cũng được nhiều người trong giới hoạch định chính sách đối ngoại ở Washington và châu Âu biết tới.

Ông Shamkhani là đại diện của Iran trong các cuộc đàm phán với các quan chức Ảrập Xêút. Cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian đã dẫn đến việc Iran và Ảrập Xêút nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao sau nhiều năm thù địch.

Tuy nhiên, giữa năm 2023, ông Shamkhani bất ngờ được chuyển sang phụ trách các vấn đề khác. Dù vậy, ông vẫn là một phụ tá thân cận của lãnh đạo tối cao và đưa ra lời khuyên khi Iran tái tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, ông Pakpour đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh IRGC sau cái chết của người tiền nhiệm Hossein Salami trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel năm ngoái. Ông Pakpour gia nhập IRGC ngay sau khi lực lượng này được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông tiếp tục trở thành người đứng đầu bộ binh IRGC trước khi được đề bạt lên vị trí cao nhất lực lượng tinh nhuệ này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran, trong tuyên bố đưa ra lúc sáng sớm nay (1/3), một chỉ huy cấp cao của nước này cho hay cấu trúc của IRGC được “thiết kế theo cách mà sau khi bất kỳ chỉ huy nào hy sinh… những cá nhân có năng lực và đủ khả năng sẽ lên thay thế”.