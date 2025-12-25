Trao đổi tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao: Xung lực thực thi Nghị quyết số 57” được tạp chí An toàn thông tin tổ chức ngày 24/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã cho biết: Trong bối cảnh thực hiện "Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", công tác đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao của Học viện đứng trước nhiều thách thức.

Trong đó, thách thức lớn nhất và xuyên suốt chính là làm sao để đảm bảo tốc độ đổi mới và nâng cấp chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường không những theo kịp mà còn đi trước một bước so với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ số và sự biến hóa không ngừng của các mối đe dọa an ninh mạng.

Theo đại diện lãnh đạo Học viện Kỹ thuật mật mã, việc cập nhật kịp thời nội dung giảng dạy, phương pháp đào tạo để sinh viên ra trường không bị lạc hậu là một áp lực rất lớn.

Thách thức lớn kể trên, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, có thể được cụ thể hóa thành 3 vấn đề cốt lõi gồm thách thức về công nghệ và tri thức; thách thức về nguồn lực con người; thách thức về mô hình hợp tác và thực tiễn.

Về công nghệ và tri thức, đại diện lãnh đạo Học viện Kỹ thuật mật mã phân tích, lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin có chu kỳ đổi mới công nghệ cực kỳ ngắn. Các mối đe dọa mới, công nghệ mới xuất hiện liên tục. Việc cập nhật kịp thời nội dung giảng dạy, phương pháp đào tạo để sinh viên ra trường không bị lạc hậu là một áp lực rất lớn.

Đối với thách thức về nguồn lực con người, để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết cần có đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành thực sự giỏi, am hiểu sâu cả lý thuyết lẫn thực tiễn, có kinh nghiệm nghiên cứu và xử lý sự cố phức tạp. Tuy nhiên, việc thu hút, đào tạo và giữ chân những giảng viên, nhà khoa học xuất sắc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt về nhân lực công nghệ cao vẫn đang là một bài toán khó.

Về mô hình hợp tác và thực tiễn, việc thiết lập và vận hành hiệu quả mô hình hợp tác “Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu”, hay còn gọi là mô hình “4 nhà” để sinh viên được tiếp cận với các bài toán thực tế, các dự án nghiên cứu ứng dụng cấp quốc gia, và các công nghệ tiên tiến nhất đòi hỏi cơ chế phối hợp linh hoạt, minh bạch và cùng chia sẻ trách nhiệm.

“Học viện ý thức rõ những thách thức này và xác định đây chính là động lực để đổi mới, sáng tạo, tăng cường hợp tác trong Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57 và với các đối tác chiến lược để cùng tháo gỡ, tăng tốc đổi mới, phát huy lợi thế đặc thù trong lĩnh vực mật mã, an toàn an ninh mạng và đào tạo nhân lực chiến lược phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng nhấn mạnh.