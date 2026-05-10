Đội tuyển Thái Lan không vui với kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, khi rơi vào bảng đấu rất nặng.

Thái Lan nằm ở bảng F, đối đầu với các ứng viên vô địch Nhật Bản, Qatar, cùng người hàng xóm Indonesia.

Nhật Bản đang giữ kỷ lục với 4 lần vô địch Asian Cup, trong khi Qatar đăng quang ở 2 kỳ gần nhất. Indonesia cũng thay da đổi thịt với làn sóng cầu thủ nhập tịch.

Niềm vui của Thái Lan khi giành vé Asian Cup 2027. Ảnh: FAT

“Căng thẳng cực độ! Tuyển Thái Lan đụng Nhật Bản, Qatar, Indonesia tại Asian Cup 2027”, tờ Siam Sport phản ứng ngay khi có kết quả bốc thăm – diễn ra rạng sáng 10/5.

Tờ báo viết: “Đây là thử thách cực đại! “Voi chiến” phải chạm trán Nhật Bản – đội số 1 châu Á, đồng thời gặp luôn Qatar – nhà đương kim vô địch 2 kỳ liên tiếp, cùng trận derby Đông Nam Á với Indonesia”.

Trong 2 kỳ Asian Cup vừa qua, Thái Lan đều vượt qua vòng bảng. Tái hiện thành tích này ở Saudi Arabia vào đầu năm sau là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đại diện bóng đá Đông Nam Á.

Thairath cũng thể hiện sự bi quan với những lá thăm mà đội tuyển của ông Anthony Hudson gặp phải.

“Thực sự nặng! Hé lộ bảng đấu của tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2027”, Thairath viết.

“Tuyển Thái Lan nằm cùng bảng với Nhật Bản, Qatar và Indonesia tại Asian Cup 2027”.

Sanook Sport ngắn gọn: “Sẽ rất khó khăn! Thái Lan nằm chung bảng với Nhật Bản, Qatar và Indonesia tại Asian Cup 2027”.

Khaosod nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không mấy lạc quan sau khi có kết quả bốc thăm từ Saudi Arabia:

“Tuyển Thái Lan sẽ phải đối mặt với một bảng đấu khó khăn, gặp các đối thủ Nhật Bản, Indonesia và Qatar tại VCK Asian Cup”.

Theo lịch thi đấu được AFC công bố, Thái Lan đá trận ra quân với Qatar, sau đó gặp Nhật Bản. Trong trường hợp xấu nhất, cuộc chiến với Indonesia ở lượt cuối chỉ còn mang tính thủ tục với “Voi chiến”.

Thái Lan thua Qatar lần lượt 0-1 và 0-3 trong 2 lần gặp nhau gần nhất. Với Nhật Bản, “Voi chiến” trải qua chuỗi 4 thất bại mà không ghi bàn nào – mới nhất là trận thua 0-5 hồi tháng 1/2024.