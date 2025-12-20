Tối 20/12, trên sân Rajamangala (Bangkok), lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trang trọng với các tiết mục nghệ thuật, diễu hành của các đoàn thể thao và nghi thức trao cờ đăng cai Đại hội kế tiếp cho Malaysia.

Những chùm pháo hoa rực sáng khép lại 11 ngày tranh tài chính thức, trong khoảnh khắc các vận động viên cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm trên mặt cỏ.

Đoàn Thể thao Việt Nam Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn với 87 HCV.

Chương trình nghệ thuật được chia thành nhiều phần, nổi bật là hai màn biểu diễn “Âm vang tiếng còi” và “Âm thanh của những nhà vô địch”, với sự góp mặt của Daou Pittaya và Kratae R-Siam, kết hợp công nghệ trình chiếu laser tái hiện các môn thi đấu.

Xen kẽ là phần diễu hành của các đoàn, trong đó đoàn Việt Nam xuất hiện với số lượng VĐV hạn chế do nhiều thành viên đã về nước sớm.

Nghi thức hạ cờ Thái Lan và trao cờ SEA Games cho Malaysia chính thức xác nhận quốc gia này sẽ đăng cai SEA Games 34 năm 2027.

Malaysia nhận cờ đăng cai SEA Games 34.

Đại hội khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Thái Lan (233 HCV), Indonesia đứng thứ hai (91 HCV) và Việt Nam xếp thứ ba với 87 HCV.

Dù còn tồn tại những “sạn” về tổ chức và trọng tài, SEA Games 33 vẫn để lại dấu ấn về tinh thần đoàn kết và cạnh tranh của thể thao Đông Nam Á.

Những khoảng khắc ấn tượng trong lễ bế mạc SEA Games 33:

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

