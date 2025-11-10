Theo tờ Bưu điện Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong một thông cáo đưa ra ngày 10/11 cho biết, lý do ông cho đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình với phía Campuchia là bởi một nhóm quân nhân Thái Lan đã bị thương do mìn chống bộ binh trong khi tuần tra biên giới tại tỉnh Sisaket vào sáng nay.

Lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Ông Anutin cho biết: “Một binh sĩ Thái Lan đã mất chân phải trong vụ nổ xảy ra lúc 9h30 sáng 10/11. Ba binh sĩ khác cũng bị thương. Tôi đã nhất trí với khuyến nghị từ Bộ Quốc phòng Thái Lan và các lực lượng vũ trang về việc đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình. Những gì đã xảy ra thể hiện sự thù địch nhằm vào Thái Lan và là mối đe dọa an ninh. Dự kiến, tôi sẽ có chuyến thăm các quân nhân bị thương vào ngày 11/11 tại tỉnh Sisaket”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit sau đó khẳng định, nhóm quân nhân nước này bị thương “bởi loại mìn vừa mới cài, do vụ nổ xảy ra tại tuyến đường tuần tra của binh sĩ Thái Lan”.

Giới chức quốc phòng Campuchia trong một tuyên bố chiều 10/11 tái khẳng định, nước này vẫn tuân thủ theo những điều khoản trong Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng trước. “Tuyên bố đó đóng vai trò là nền tảng để gây dựng lại lòng tin và thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập giữa Campuchia và Thái Lan”.