Theo Fox Business, báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/8 cho thấy, tổng nợ công của nước này đã vượt mốc 37.000 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách trong tháng 7 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dù Mỹ đang gia tăng nguồn thu từ thuế quan bằng các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Do đó, mốc nợ công 37.000 tỷ USD của Mỹ đã bị phá vỡ sớm hơn dự báo vì Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) cho rằng con số này chỉ xuất hiện vào năm 2030. Trước đó, nợ công của Mỹ chạm mốc 34.000 tỷ USD vào tháng 1/2024, lên 35.000 tỷ USD vào tháng 7/2024. Đến tháng 11/2024, con số này là 36.000 tỷ USD.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: NYT

Giới quan sát cho biết, bất chấp việc thu ngân sách từ thuế quan tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024, nhưng chúng vẫn không theo kịp tốc độ chi tiêu liên bang. Trong tháng 7, Chính phủ Mỹ đã chi hơn 630 tỷ USD, tăng 10% so với năm ngoái, trong khi tổng thu nhập chỉ tăng 2%.

"Tình hình tài chính của Mỹ đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu tính toán nợ theo tỉ lệ phần trăm của nền kinh tế, chúng ta đang hướng tới mức kỷ lục và chuẩn bị phải trả 1.000 tỷ USD chỉ riêng cho lãi vay. Quốc hội phải đối mặt với thực tế về khoản nợ không bền vững của mình, nhằm ngăn chặn kịch bản khẩn cấp về tài chính", bà Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB) chia sẻ với Fox Business.

Theo truyền thông Mỹ, báo cáo trên cho thấy chiến lược dùng thuế quan để bù đắp cho các khoản giảm thuế trong nước và chi tiêu liên bang của Tổng thống Trump chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.