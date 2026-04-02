Theo hãng tin CNN và WANA, trong thư ông Pezeshkian cho biết, chiến dịch chống Iran không phục vụ lợi ích Mỹ và kêu gọi người Mỹ nhìn xa hơn những lời lẽ chính trị và xem xét lại thực tế về quá khứ, hiện tại và khát vọng về một tương lai của Iran, không phải được định hình bởi sự đối đầu, mà bởi sự thật, phẩm giá và sự hiểu biết lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Iran đặt ra câu hỏi: "Chính xác thì lợi ích nào của người dân Mỹ đang được cuộc xung đột này hướng đến? Liệu có mối đe dọa khách quan nào từ Iran để biện minh cho hành vi như vậy... Liệu Nước Mỹ trên hết có thực sự nằm trong số những ưu tiên của chính phủ Mỹ ngày nay?".

Ông Pezeshkian tiếp tục nói rằng nhận thức về Iran như một mối đe dọa là “sản phẩm của những ý thích chính trị và kinh tế của những người có quyền lực” và các hành động của Tehran cho đến nay là “tự vệ chính đáng” chứ không phải là khởi xướng xung đột.

Trong thư Tổng thống Iran cho biết, trong một thế giới bị chi phối bởi các câu chuyện cạnh tranh và căng thẳng địa chính trị sâu sắc, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran là một trong những mối quan hệ bị hiểu lầm nhiều nhất. Ông nhấn mạnh Iran "chưa bao giờ, trong lịch sử hiện đại của nước này, chọn con đường xâm lược, bành trướng, thực dân hay thống trị và chưa bao giờ khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào”.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ gây ra hậu quả cho cả người dân Iran và người dân bên ngoài biên giới nước này.

Nhà lãnh đạo này khẳng định, người dân Iran không ác cảm với người Mỹ, châu Âu hay các nước láng giềng và kết luận sự lựa chọn giữa đối đầu và hợp tác sẽ định hình tương lai cho thế hệ mai sau.

Bức thư được công bố chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ phát biểu trước toàn quốc về vấn đề Iran.

Ngày 1/4, ông Trump tuyên bố "Tổng thống chế độ mới của Iran", mà không làm rõ ông đang ám chỉ ai, đã yêu cầu Mỹ ngừng bắn. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nói: "Mỹ sẽ xem xét việc ngừng bắn khi eo biển Hormuz được mở, tự do và thông thoáng. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ ném bom Iran đến mức hủy diệt hoặc, như người ta nói, đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá!!!"