Đài RT dẫn lời Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah ngày 23/12 phát biểu: "Đây là một sự cố bi thảm, xảy ra khi phái đoàn đang trên đường trở về sau chuyến công tác chính thức từ Ankara. Sự mất mát to lớn này là nỗi đau chung đối với quốc gia, đối với quân đội và toàn thể nhân dân Libya".

Thủ tướng Dbeibah cho biết, ngoài Tổng tham mưu trưởng Al-Haddad, những quan chức khác có mặt trên chuyến bay gặp nạn gồm Tư lệnh Lục quân Libya, Cục trưởng Cục Công nghiệp quốc phòng, cố vấn của Tổng tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia thuộc Văn phòng tổng tham mưu.

Tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Ảnh: Anadolu Agency

Hiện một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Libya đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp xử lý vụ việc. Ngoài ra, chính phủ Libya đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Truyền thông Libya Walid Ellafi, chiếc máy bay gặp nạn được thuê từ Malta và hiện chính phủ Libya "chưa có đủ thông tin về quyền sở hữu hoặc lịch sử kỹ thuật của phương tiện này".

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho hay máy bay gặp nạn thuộc mẫu Dassault Falcon 50, bị mất liên lạc sau khoảng 40 phút cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi mất liên lạc, máy bay này đã phát tín hiệu xin hạ cánh khẩn cấp.

"Đội cứu hộ khẩn cấp đã tìm thấy xác máy bay ở gần làng Kesikkavak thuộc quận Haymana của Ankara", ông Yerlikaya nói.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành điều tra toàn diện nhằm xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn.