Vụ thảm sát khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại Đồng Nai đang gây chấn động dư luận cả nước. Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn trong rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ). Khám xét nơi ẩn náu, cảnh sát thu giữ nhiều bộ phận súng, pháo khói, băng keo đen, ống giảm thanh, ống ngắm...liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Tùng nghiện game nặng. Bước đầu đối tượng khai động cơ gây án là “thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi trên mạng”. Lời khai này khiến nhiều người rùng mình bởi mức độ man rợ và sự phi lý của hành vi. Cơ quan công an cho biết, cả 3 nạn nhân gồm ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu Đ.T.T. (SN 2014) ngụ tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai, đều bị bắn vào đầu, ít có cơ hội sống sót. Tại hiện trường, két sắt bị đập phá, tài sản bị lục lọi, cho thấy vụ việc còn mang dấu hiệu cướp tài sản.

Không dừng lại ở đó, Tùng còn thừa nhận đã tính toán kỹ lưỡng khi gây án: dùng túi vải hứng vỏ đạn, không để lại dấu vết, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng Lê Sỹ Tùng. Ảnh: CACC

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Ngọc Phụng (Đoàn luật sư TPHCM) phân tích: Hành vi của Tùng đã cấu thành nhiều tội danh. Thứ nhất, tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS), với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và giết người dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 12 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, nghi phạm còn có dấu hiệu phạm tội Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS, và nếu khẩu súng sử dụng được xác định là vũ khí quân dụng thì sẽ bị xử lý thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304.

“Với 3 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có trẻ em, cộng thêm yếu tố cướp tài sản và sử dụng vũ khí nguy hiểm, khả năng cao Lê Sỹ Tùng sẽ phải đối diện với mức án tử hình”, luật sư Phụng khẳng định.

Lời khai của nghi phạm Lê Sỹ Tùng trong vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai Nghi phạm Lê Sỹ Tùng khai với cơ quan điều tra rằng việc sát hại 3 người tại cơ sở thu mua nông sản ở Đồng Nai xuất phát từ “nhiệm vụ trong game” mà hắn cho là được giao cho người chơi.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: “Hành vi giết nhiều người, trong đó có trẻ em, là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 1, Điều 123 BLHS. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật. Nếu bị khởi tố nhiều tội danh, trong đó có tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình, thì rất khó để bị can thoát khỏi án cao nhất.”

Theo luật sư Cường, điểm bất ngờ là lời khai của nghi phạm: giết người vì nghĩ mình đang “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ, xem xét yếu tố tâm lý và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng. Trường hợp Tùng mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức thì có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bước đầu xác định nghi phạm là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hành vi phạm tội tinh vi, cho thấy ý thức che giấu tội ác.

"Ngoài hình phạt nghiêm khắc, nếu bị kết tội, Tùng còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí mai táng, bồi thường tinh thần và các thiệt hại khác theo quy định pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.