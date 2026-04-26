Theo CNN, Tổng thống Donald Trump ngày 25/4 đã quyết định hủy chuyến đi dự kiến tới Pakistan của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner để đàm phán với Iran.

"Khi họ chuẩn bị rời đi, tôi đã nói rằng: 'Không, các anh sẽ không thực hiện chuyến bay 18 giờ đồng hồ để tới Pakistan'. Chúng ta đang có lợi thế, Iran có thể gọi cho Mỹ bất cứ khi nào họ muốn. Quá tốn thời gian cho việc di chuyển, quá nhiều việc. Ngoài ra, trong ban lãnh đạo của họ đang có mâu thuẫn và hỗn loạn nghiêm trọng. Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Washington đã nhận được một đề nghị mới từ phía Iran chỉ vài phút sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ. "Chỉ trong vòng 10 phút sau khi kế hoạch tới Pakistan bị hủy bỏ, Iran đã đưa ra một văn bản tốt hơn rất nhiều", ông Trump nói nhưng không nêu cụ thể.

Theo nguồn tin của Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad sau khi tiến hành các cuộc họp cấp cao với giới chức Pakistan trong ngày 25/4. Trước khi rời đi, phái đoàn Iran được cho là đã trao danh sách yêu cầu chính thức của Tehran về việc chấm dứt xung đột cho các nhà lãnh đạo Pakistan.

Thủ tướng Netanyahu yêu cầu quân đội Israel tấn công mạnh mục tiêu Hezbollah ở Lebanon

Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/4 đã ra lệnh cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tấn công mạnh vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

"Chỉ thị của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi Hezbollah phóng tên lửa và UAV nhằm vào miền bắc Israel cũng như các binh sĩ đang đồn trú tại miền nam Lebanon trong 24h qua", Văn phòng Thủ tướng Israel thông tin.

Về phía IDF, lực lượng này cho biết đã không kích các tòa nhà được Hezbollah sử dụng tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon trong ngày 25/4. "Quân đội Israel sẽ tiếp tục hành động quyết liệt đối với các mối đe dọa nhằm vào dân thường Israel và binh sĩ, phù hợp với chỉ đạo từ cấp lãnh đạo chính trị", đại diện IDF nói.