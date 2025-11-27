Thắng ngược Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở trận lượt về bảng E, AFC Champions League Two 2025/26, CAHN chính thức đoạt vé vào vòng 16 đội sớm trước một vòng đấu.

Đánh giá về chiến thắng trước đại diện đến từ Trung Quốc, HLV Polking nói: "Hiệp 1 CAHN chơi không tốt. Bắc Kinh Quốc An gây sức ép và chúng tôi thủng lưới từ một sai sót cá nhân, sau đó có phần bị chao đảo. Nhưng đội vẫn cố gắng duy trì lối chơi dù không thể thoát pressing.

HLV Polking. Ảnh: S.N

Trong giờ nghỉ, chúng tôi điều chỉnh. Dĩ nhiên, việc Đình Bắc di chuyển bó vào trong giúp đội rất nhiều nhờ những pha chạy chỗ, sự nỗ lực và toàn bộ những gì cậu ấy mang đến. Khi đó, tôi rằng chúng tôi bắt đầu kiểm soát trận đấu một cách rõ ràng”.

"Tôi xin chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Những chiến thắng như thế này chính là lý do khiến mọi người yêu bóng đá. Sự cổ vũ từ người hâm mộ cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Đó là lý do tôi luôn nói rằng, khi chơi trên sân nhà, CAHN là đội rất khó bị đánh bại”, HLV Polking chốt lại.

Trong khi đó, tiền đạo Đình Bắc khẳng định CAHN hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này: "Chúng tôi chơi với một cường độ cao, hoàn toàn áp đặt đối phương. Tôi nghĩ 3 điểm là rất xứng đáng. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho HLV Polking. Thầy luôn động viên trong suốt một thời gian khá dài khi tôi không ghi bàn".

CAHN thắng ngược, đoạt vé vào vòng 1/8. Ảnh: H.T

Bên kia chiến tuyến, HLV Ramiro Amarelle của Bắc Kinh Quốc An thừa nhận đội bóng của ông thua xứng đáng: "Dù chúng tôi là đội dẫn trước, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hay an toàn. Kể cả khâu phòng ngự, các cầu thủ của tôi luôn vào bóng chậm hơn một nhịp. Chúng tôi cho đối phương những khoảng thời gian quý giá, và họ khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. CAHN đã chơi tốt hơn, gây áp lực tốt hơn và xứng đáng với chiến thắng".