Tuyển Việt Nam có khởi đầu không thể ấn tượng hơn trong cuộc đối đầu Indonesia trên sân Pakansari, trong khuôn khổ bảng A, ASEAN Cup 2026. Chỉ sau 15 phút, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã dẫn trước đối thủ 2-0, trong đó Nguyễn Hai Long là người nhân đôi cách biệt. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0, qua đó giúp "Những chiến binh sao vàng" đặt một chân vào bán kết.

Ở trận đấu này, Hai Long không chỉ ghi bàn, mà còn được giao nhiệm vụ kèm chặt ngôi sao Thom Haye bên phía Indonesia, và anh khiến cầu thủ đội chủ nhà gần như "tắt điện".

Hai Long có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Phan Ích

Cũng trong trận đấu, sau khi ghi bàn, Hai Long chỉ tay vào logo màu vàng trên tay áo. Đó là biểu tượng dành cho nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Một màn ăn mừng đầy tự hào, kiêu hãnh của Hai Long và các đồng đội.

"Trước khi bước vào trận đấu, cả đội gặp một áp lực rất là lớn khi chúng tôi thi đấu trên sân khách với một Indonesia rất mạnh. Toàn đội biết điều đó và chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này. Rất may mắn là chúng tôi giành chiến thắng, và quan trọng hơn là tiến thêm một bước vào vòng bán kết", Hai Long chia sẻ.

Trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi có một loạt những thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát. Hai Long cho biết: "Mỗi trận đấu HLV có một cách dùng người và một chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều tuân thủ theo chiến thuật của của thầy. Chúng tôi thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ đang mang trên ngực. Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều luôn luôn sẵn sàng và không có gì bất ngờ cả. Chúng tôi dù là thi đấu trước hay sau thì luôn chiến đấu hết mình".

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