Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026 giúp tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trên trang fanpage chính thức, AFC dành lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đồng thời nhấn mạnh bản lĩnh của đội bóng áo đỏ trong trận đấu được xem là bước ngoặt của bảng đấu.

AFC khen ngợi chiến thắng của ĐT Việt Nam - Ảnh: AFC

“Đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực bằng chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Indonesia, khẳng định sức mạnh và mở toang cánh cửa vào bán kết. Một màn trình diễn bản lĩnh để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch”, AFC viết.

Nhận xét của AFC phản ánh đúng diễn biến trận đấu khi tuyển Việt Nam thi đấu đầy tự tin trước sức ép từ sân khách. "Những chiến binh sao vàng" nhập cuộc chủ động, nhanh chóng tạo lợi thế với hai bàn thắng trong hiệp một nhờ công Văn Vĩ và Hai Long chỉ trong 15 phút đầu trận.

Sang hiệp hai, dù Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Bên cạnh đó, pha lập công của Xuân Son giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại chiến thắng thuyết phục 3-0.

Ba điểm quý giá giúp tuyển Việt Nam nâng tổng điểm lên 7, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn Singapore. Chiến thắng trước Indonesia không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Với màn trình diễn ấn tượng này, tuyển Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào bán kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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