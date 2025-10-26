HAGL vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2025/26, sau chuỗi 6 trận chỉ thua và hòa, đứng chót bảng.

Một nhiệm vụ không đơn giản với thầy trò HLV Lê Quang Trãi, khi đối thủ Thể Công Viettel đang cạnh tranh nhóm đầu bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Jairo, Văn Triệu, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Marciel, Fraga.

Thể Công: Văn Việt; Kyle Nino, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú, Tuấn Tài, Văn Khang, Nhật Nam, Wesley, Lucas, Pedro.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa HAGL vs Thể Công Viettel: