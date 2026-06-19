Ngày 19/6, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trương Xuân Thủy (SN 2001, ở phường Định Công, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Phạm Văn Phương (ở Thái Nguyên), Đỗ Quang Bách (ở Hà Nội) và Nguyễn Trung Kiên (ở Thái Nguyên) nhận mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ cá nhân, Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối thuê ô tô tự lái của các công ty, cá nhân, sau đó mang đi bán, cầm cố để lấy tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 - 2/2025, Thủy đã chiếm đoạt 3 ô tô có tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng rồi mang bán, cầm cố lấy tiền.

Cụ thể, tối 13/9/2024, Thủy đến gặp đại diện Công ty TNHH Vận tải và du lịch Linh Anh để thuê ô tô nhãn hiệu Kia Carnival màu trắng với giá 1,9 triệu đồng/ngày, thời gian thuê 2 ngày. Thủy đặt cọc chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter để làm tin.

Sau khi được nhận giấy tờ xe, Thủy liên hệ với anh Mai Quang H. (ở Ninh Bình) để bán chiếc xe trên với giá 750 triệu đồng, hẹn sau 10 ngày sẽ giao đủ bản chính giấy tờ. Đến ngày 15/9/2024, đại diện Công ty Linh Anh sau nhiều lần không liên lạc được với Thủy đã lần theo định vị xe và biết Thủy đã bán chiếc xe cho anh H.

Ngày 23/2/2025, Thủy thuê ô tô nhãn hiệu Mazda 6, sau đó lên Facebook vào “Hội mua bán xe Ngân – Lào Campuchia để tìm người tiêu thụ. Thủy liên hệ với Đỗ Quang Bách có tài khoản “Chong nho Vo”, giới thiệu bán xe không có giấy tờ với giá 100 triệu đồng. Vì hám lợi, Bách đồng ý tìm khách mua xe cho Thủy.

Bách liên hệ với Phạm Văn Phương để thỏa thuận việc mua bán. Hai bên hẹn ngày 24/2/2025 lên Thái Nguyên để xem xe. Sáng 24/2/2025, theo hẹn, Thủy điều khiển ô tô Mazda 6 đi cùng Bách lên Thái Nguyên. Phương đi cùng Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Công Trung (hiện đang không có mặt ở nơi cư trú).

Sau khi kiểm tra xe, Phương đồng ý mua chiếc xe trên với giá 90 triệu đồng và chuyển cho Bách bằng tiền mặt. Bách cầm tiền, đưa cho Thủy 80 triệu đồng, bản thân mình giữ lại 10 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Công Trung, công an đã tách hành vi, tài liệu điều tra để xử lý sau.