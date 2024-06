Một chiến dịch GoFundMe của cựu người dẫn tin tức truyền hình Karen Ronquillo đã quyên góp được 233.000 USD để cho ông McCormick có thể lựa chọn nghỉ hưu. Ảnh: Karen Swensen Ronquillo / GoFundMe.

Hàng nghìn người đã quyên góp khoảng 233.000 USD cho một cựu chiến binh 90 tuổi của Không quân Mỹ đang phải kiếm sống bằng cách đẩy xe mua hàng tại một siêu thị ở Louisiana giữa thời tiết nắng nóng, Guardian đưa tin hôm 1/6.

Nhân vật trung tâm trong câu chuyện là ông Dillon McCormick, nằm trong số những người lao động Mỹ (ngày càng nhiều hơn) kéo dài làm việc vượt quá độ tuổi nghỉ hưu trung bình khi chi phí sinh hoạt tăng cao và lương của hầu hết nhân viên đứng yên trong những năm qua, khiến nhiều người không thể tiết kiệm.

McCormick đã khiến cựu người dẫn chương trình tin tức truyền hình địa phương, Karen Swensen Ronquillo, chú ý tới khi ông đang làm công việc đẩy xe tại một siêu thị Winn-Dixie ở ngoại ô Metairie của bang New Orleans vào ngày lễ Tưởng niệm 27/5 - nhiệt độ 32 độ C nhưng có cảm giác như 39 độ C.

“Tôi nói ‘Hôm nay là Ngày Tưởng niệm, và ông đang ở đây làm việc’, và tôi hỏi ‘Tôi có thể hỏi tại sao không?’”, Ronquillo kể lại cuộc nói chuyện với ông McCormick cho phóng viên David Begnaud của CBS Mornings. “Và (ông ấy) trả lời ‘Để có cái ăn’”.

Trong phần mô tả trên trang GoFundMe do Ronquillo thiết lập để kêu gọi trợ giúp cho ông McCormick, Ronquillo viết rằng cô được biết chi phí sinh hoạt của McCormick khiến ông mất khoảng 2.500 USD hàng tháng - song người đàn ông ngoài tuổi lao động này chỉ nhận được 1.100 USD từ an sinh xã hội. Vì vậy, ông đã nhận một công việc tại Winn-Dixie - đẩy hoặc kéo xe “đôi khi hơn 20 chiếc cùng một lúc… đi qua những dãy dài ôtô” trong bãi đậu xe của siêu thị.

“Ông ấy đẩy xe hàng giờ”, Ronquillo nói thêm. “Tôi đã gặp những người mua sắm thường xuyên và họ nói rằng họ thấy ông ấy đẩy xe ‘mọi lúc’. Một số người nhìn thấy đã cố gắng giúp đỡ ông ấy.

Ronquillo về nhà vào ngày hôm đó và phát động chiến dịch GoFundMe nhằm thông báo cho người dùng Internet về hoàn cảnh khó khăn của McCormick cũng như quyên góp đủ tiền để ông có thể nghỉ hưu. Chiến dịch trực tuyến nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và đến tối 31/5, khoảng 5.400 người đã đóng góp hơn 233.000 USD .

Ronquillo viết về McCormick trong một bản cập nhật trên trang gây quỹ: “Nếu ông ấy chọn tiếp tục làm việc, thì đó sẽ chỉ là sự lựa chọn của ông ấy”.

“Người cựu chiến binh 90 tuổi sẽ không còn phải đẩy xe đẩy hàng giữa nhiệt độ ba chữ số (độ F) để có cái ăn nữa. Ông ấy sẽ không phải đi bộ đi làm (nếu chọn tiếp tục làm việc); thay vào đó ông có thể đặt xe hoặc mua một chiếc ôtô”.

"Ông ấy sẽ sống những ngày tháng của mình trong sự thoải mái và an toàn”.

Trong bình luận với CBS, McCormick mô tả ông thật may mắn khi gặp được Ronquillo, người từng làm việc tại WWL, chi nhánh CBS của New Orleans từ năm 1993 đến năm 2022. “Những con người như cô ấy không còn nhiều trong thế giới điên rồ này của chúng ta", McCormick nói. "Nhưng miễn là cô ấy còn đó thì mọi người sẽ ổn”.

Tuy nhiên, dù việc cộng đồng chung tay trợ giúp ông thật ấm áp, câu chuyện của ông McCormick vẫn thể hiện một thực tế kinh tế khắc nghiệt ở Mỹ.

