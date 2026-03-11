Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn trước cuộc tấn công của Nga trong phần lớn năm 2025. Lực lượng Nga đã kiểm soát hàng chục khu định cư ở Donetsk và vùng Zaporozhzhia lân cận và đã tiến công vào các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk của Ukraine hồi năm ngoái.

Theo hãng tin RT, hôm qua (10/3), trong cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin, ông Putin cho biết 6 tháng trước các quan chức Nga đã ước tính rằng Kiev kiểm soát khoảng 25% lãnh thổ của DPR. Ông lưu ý rằng các báo cáo gần đây cho thấy con số này nằm trong khoảng từ 15% đến 17%.

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành trì cũ của Ukraine là Seversk ở phía bắc Donetsk cũng như Krasnoarmeysk (được biết đến với tên Pokrovsk ở Ukraine) và các thị trấn lân cận Dmitrov (Mirnograd) và Rodninskoye. Krasnoarmeysk/Pokrovsk là một trong những thành phố lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass. Nó cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine ở phía tây Donbass và đã được phòng thủ rất kiên cố.

Cuộc giao tranh giành Krasnoarmeysk và Dmitrov kéo dài từ mùa hè đến mùa đông năm 2025. Trong chiến dịch này, lần đầu tiên quân đội Nga đã bao vây thành công một số lữ đoàn Ukraine kể từ trận chiến Mariupol năm 2022.

Tổng thống Putin gọi việc kiểm soát Krasnoarmeysk và Dmitrov là “một bước quan trọng hướng tới việc nắm quyền hoàn toàn tại Donetsk".

Moscow đã nhiều lần tuyên bố một giải pháp toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột Ukraine sẽ đòi hỏi Kiev phải từ bỏ yêu sách đối với Donbass (gồm Donetsk và Luhansk), điều mà Tổng thống Ukraine đã nhiều lần bác bỏ.

Tháng 12/2025, trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow coi Donbass là lãnh thổ có chủ quyền của Nga và dự định thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực này thông qua đàm phán hoặc sức mạnh quân sự.