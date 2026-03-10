Bà Kaja Kallas - đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU. Ảnh: Pool

Theo RT, bà Kallas tiết lộ con số cập nhật trên trong bối cảnh lo ngại và chia rẽ giữa các quốc gia thành viên EU gia tăng về việc khối này tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đại sứ EU ở Brussels, Bỉ ngày 9/3, bà Kallas nói: "Kể từ năm 2022 tới nay, EU đứng số 1 về việc ủng hộ cho Ukraine với 195 tỷ Euro". Ước tính trước đó do bà Kallas công bố vào tháng 12/2025 là hơn 187 tỷ euro. Quan chức này cho hay, con số trên không bao gồm khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ Euro (105 tỷ USD).

Khoản vay 90 tỷ Euro đang đối mặt với tương lai chưa chắc chắn do vấp phải sự phản đối của Hungary hồi tháng trước. Budapest cáo buộc Kiev cố ý chặn nguồn cung dầu từ Nga tới nước này qua đường ống Druzhba. Slovakia cũng ra tín hiệu sẽ không đồng ý cho Ukraine vay khoản tiền trên. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng về cơ bản đó là một món quà mà Ukraine sẽ không hoàn trả.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường chính vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia đã bị ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 1. Kiev tố cáo đường ống bị Nga phá hoại, trong khi Moscow phủ nhận cáo buộc này.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cảnh báo ngầm Thủ tướng Hungary Viktor Orban vì đã chặn khoản vay, tuyên bố là ông sẽ để quân đội Ukraine “nói chuyện với Slovakia bằng ngôn ngữ của họ”.