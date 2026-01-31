Ngày 31/1, Trần Thị Thanh Thúy và người đồng đội Yamashita đại diện cho CLB Gunma Green Wings tham dự trận bóng chuyền All Star Game. Đây là trận đấu giao hữu quy tụ 28 ngôi sao xuất sắc nhất của 14 CLB đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2025/26.

Trước đó, Thanh Thúy có màn thể hiện cực ấn tượng trong màu áo Gunma Green Wings. Sau 25 trận ra sân thi đấu cho đội bóng áo xanh, cô ghi tổng cộng 381 điểm, đang xếp thứ 15 trong danh sách những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải đấu. Nếu không về nước tham dự SEA Games 33, số điểm của Thanh Thúy còn ấn tượng hơn. Việc "4T" có mặt trong đội hình thi đấu của All-Star là hoàn toàn xứng đáng.

Thanh Thúy đang có phong độ cao, nhận giải VĐV xuất sắc nhất trận đấu.

Theo sắp xếp của BTC, Thanh Thúy nằm trong thành phần đội Nichika, cùng với những tên tuổi hàng đầu như Yukiko Wada, Airi Miyabe, Kotona Hayashi hay Lise Van Hecke. Chủ công sinh năm 1997 có mặt trong đội hình đánh chính. Cô thi đấu rất tự tin, không chỉ ghi dấu ấn với nhưng pha tấn công hiệu quả, mà phòng ngự cũng rất tốt. Chung cuộc Nichika thắng Yoshino 3-0 (25/19, 25/12, 25/14).

Thanh Thúy cùng các đồng đội ở All Star

Với màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu toàn sao, chủ công Trần Thị Thanh Thuý xuất sắc giành danh hiệu MVP - VĐV xuất sắc nhất.

Đây là lần thứ 3 Thanh Thúy nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận. Trước đó, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hai lần nhận MVP trong màu áo Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2025/26.

Video Thanh Thúy thi đấu: