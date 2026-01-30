Trận bán kết đơn nam Australian Open 2026 giữa Jannik Sinner và Jannik Sinner đã mang đến màn so tài đỉnh cao, nơi bản lĩnh và thể lực của tay vợt 38 tuổi lên tiếng đúng lúc.

Djokovic nhập cuộc không thuận lợi khi để thua set đầu 3-6 trước lối đánh tốc độ và đầy sức trẻ của Sinner.

Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của mình - Ảnh: AO

Tuy nhiên, kinh nghiệm giúp Nole nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ. Anh giành lại thế trận ở set hai với chiến thắng 6-3, trước khi tiếp tục phải chịu sức ép lớn và để thua 4-6 ở set ba.

Bị đẩy vào thế khó, Djokovic cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Anh chơi chặt chẽ hơn trong các game giao bóng then chốt, tận dụng tốt sai sót của đối thủ để thắng 6-4 ở set bốn, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set năm, thể lực và tinh thần thép trở thành khác biệt. Djokovic duy trì độ chính xác cao trong các pha bóng bền, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-4 sau hơn bốn giờ thi đấu căng thẳng.

Thắng lợi này đưa Australian Open tiếp tục chứng kiến một chương sử thi nữa của Nole, người hiên ngang tiến vào chung kết và đứng trước cơ hội chinh phục thêm một đỉnh cao lịch sử.



