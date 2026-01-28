Video Lorenzo Musetti bỏ dở trận đấu vì chấn thương:

Trận tứ kết Australian Open giữa Novak Djokovic và Lorenzo Musetti diễn ra với kịch bản khó lường và khép lại theo cách ít ai mong đợi. Tay vợt trẻ người Italia nhập cuộc đầy tự tin, liên tục gây sức ép bằng những cú trái tay hiểm hóc.

Musetti chơi thăng hoa để giành chiến thắng 6-4 ở set đầu, trước khi tiếp tục áp đảo Djokovic trong set hai với tỷ số 6-3, đẩy hạt giống kỳ cựu người Serbia vào thế vô cùng bất lợi.

Djokovic lần thứ hai liên tiếp được đối thủ "nhường" vé đi tiếp - Ảnh: AO

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở set ba. Musetti bắt đầu có dấu hiệu gặp vấn đề thể lực, di chuyển chậm chạp và thường xuyên ôm vùng đùi sau mỗi pha bóng bền. Djokovic tận dụng kinh nghiệm và bản lĩnh để vươn lên dẫn 3-1, kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đúng lúc đó, tay vợt 23 tuổi người Italia buộc phải xin dừng trận đấu vì chấn thương không cho phép tiếp tục thi đấu. Novak Djokovic giành quyền vào bán kết trong sự tiếc nuối của khán giả, nhưng cũng cho thấy sự bền bỉ đáng nể ở tuổi 38.

Chiến thắng này giúp Nole tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục thêm một danh hiệu Grand Slam nữa tại Melbourne.