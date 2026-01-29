Highlights Aryna Sabalenka 2-0 Elina Svitolina:

Aryna Sabalenka bước vào trận bán kết gặp Elina Svitolina với vị thế hạt giống số 1 và nhanh chóng chứng minh sự vượt trội. Dù Svitolina đang đạt phong độ cao, tay vợt người Belarus vẫn làm chủ hoàn toàn set mở màn khi giành hai break-point ở game 4 và game 8, khép lại set đấu với tỷ số 6-2 đầy thuyết phục.

Sabalenka tranh chức vô địch đơn nữ với Rybakina - Ảnh: US Open

Sang set 2, Svitolina vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ bẻ game giao bóng đầu tiên của Sabalenka. Tuy nhiên, bản lĩnh của hạt giống số 1 lên tiếng đúng lúc.

Sabalenka nhanh chóng đòi lại break ở game 4, trước khi tiếp tục giành thêm break-point ở game 6 để thắng 6-3. Trận đấu kết thúc chỉ sau 77 phút, đưa Sabalenka lần nữa vào chung kết Australian Open 2026.

Ở trận bán kết còn lại, Elena Rybakina cũng thể hiện phong độ ổn định trước Jessica Pegula. Tay vợt người Kazakhstan sớm đoạt break-point và thắng set 1 với tỷ số 6-3.

Sabalenka và Rybakina tạo nên trận chung kết đáng chờ đợi - Ảnh: US Open

Set 2 diễn ra căng thẳng hơn với hàng loạt break-point, buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Rybakina tỏ ra lạnh lùng và bản lĩnh hơn để thắng 9-7, qua đó khép lại chiến thắng 2-0.

Như vậy, chung kết đơn nữ Australian Open 2026 sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa Sabalenka và Rybakina, diễn ra lúc 15h30 ngày 31/1, hứa hẹn một cuộc đấu đầy kịch tính tại Melbourne.