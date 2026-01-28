Highlights Jannik Sinner 3-0 Ben Shelton

Chạm trán Ben Shelton ở tứ kết AAustralian Open 2026, Jannik Sinner sớm phải đối diện sức ép khi tay vợt người Mỹ nhập cuộc đầy khí thế.

Shelton thậm chí suýt bẻ game giao bóng đầu tiên của hạt giống số 2, cho thấy quyết tâm tạo bất ngờ. Tuy nhiên, Sinner nhanh chóng lấy lại sự ổn định, đoạt break-point ở game thứ 4 và kiểm soát hoàn toàn set mở màn để giành chiến thắng 6-3.

Jannik Sinner giành vé vào bán kết - Ảnh: US Open

Kịch bản tương tự lặp lại trong set hai. Shelton cố gắng duy trì thế cân bằng bằng lối đánh giàu sức mạnh, nhưng sự chính xác và lì lợm của Sinner đã tạo ra khác biệt.

Tay vợt người Italia bẻ game giao bóng của đối thủ ở game 3, đồng thời cứu thành công ba break-point quan trọng để khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Set ba chứng kiến nỗ lực vùng lên mạnh mẽ của Shelton, khiến Sinner phải bám đuổi điểm số trong phần lớn thời gian. Dù vậy, ở game 9 mang tính bước ngoặt, Jannik Sinner tung ra cú đánh quyết định để giành break-point, trước khi kết thúc set với tỷ số 6-4.

Hai cặp đấu bán kết đơn nam Úc Mở rộng 2026 - Ảnh: US Open

Thắng chung cuộc 3-0 sau 2 giờ 25 phút, Sinner chính thức vào bán kết Australian Open 2026 và sẽ đối đầu Novak Djokovic trong trận đấu được chờ đợi nhất giải.