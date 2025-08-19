Tấm vé tham dự giải vô địch thế giới của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có công rất lớn của Bích Tuyền. Trong mỗi lần khoác áo ĐTQG, đối chuyền sinh năm 2000 đều là người ghi nhiều điểm nhất.

Ở trận chung kết gặp Thái Lan tại chặng 2 SEA V-League 2025, tay đập 25 tuổi thậm chí còn ghi tới 45 điểm, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đối thủ xứ Chùa vàng.

Với vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần, việc Bích Tuyền tuyên bố rút lui không tham dự giải vô địch thế giới khiến các thành viên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị sốc.

Bích Tuyền là tay đập chủ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết trong sáng 19/8 Bích Tuyền nộp đơn xin chia tay đội cũng như không tham dự giải thế giới. Ông Kiệt rất bất ngờ, nhưng cũng tôn trọng quyết định của VĐV này, sau đó có báo cáo với Liên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trước đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chốt danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 VĐV, trong đó có Bích Tuyền. Việc đối chuyền CLB Ninh Bình rút lui khiến đội chỉ còn 13 VĐV (chỉ có thể bổ sung Libero). Đây là một thiệt thòi với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần đầu tham dự sân chơi lớn như giải vô địch thế giới.

Ở đội tuyển hiện tại, Hoàng Kiều Trinh là VĐV chơi sở trường ở vị trí đối chuyền, sẽ là người thay Bích Tuyền trong đội hình chính. Tuy nhiên, VĐV người Quảng Bình khó có thể gánh nhiệm vụ ghi điểm cho đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ trước sự rút lui của Bích Tuyền. Ảnh: S.N

Trước đây, trong một số giải Bích Tuyền không thi đấu, HLV Tuấn Kiệt xây dựng các phương án tấn công xoay quanh Trần Thị Thanh Thúy. Lần này, "4T" sẽ phải thi đấu với 200% sức lực khi không có Bích Tuyền sát cánh.

Ngoài ra, HLV Tuấn Kiệt cũng tiếp tục đặt niềm tin vào những Vi Thị Như Quỳnh, Bích Thủy, hay kinh nghiệm của Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh. Chiến lược gia sinh năm 1976 khẳng định: "Tôi xây dựng đội tuyển dựa vào lối chơi tập thể, nên kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch thế giới không bị ảnh hưởng".

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.