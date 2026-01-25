Sau 3 trận thua liên tiếp, Gunma Green Wings đặt quyết tâm rất cao trong cuộc tái đấu PFU BlueCats trên sân khách, tại vòng 14 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Ở trận lượt đi, Thanh Thúy và các đồng đội thúc thủ với tỉ số 1-3.

Gunma Green Wings thi đấu giằng co với đối thủ trong set 1. Ở thời điểm quyết định, PFU BlueCats ghi những điểm số quan trọng trước khi giành chiến thắng 25/23. Tuy nhiên, đây là những gì tốt nhất mà đội bóng này làm được trong trận đấu.

Thanh Thúy cùng các đồng đội tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp.

Ở 3 set sau đó, Gunma Green Wings thi đấu hoàn toàn áp đảo, trong đó thắng với điểm số cách biệt 25/15 ở set 3. Giành chiến thắng chung cuộc 3-1, đội bóng áo xanh có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Như vậy, sau 3 trận thua liên tiếp, Gunma Green Wings tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó tạm thời xếp hạng 6 trên BXH. Đây cũng là trận thắng thứ 16 của đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Thanh Thúy, chủ công Việt Nam không chỉ có một trận đấu chơi tấn công hiệu quả, mà cũng phòng thủ rất "lì", góp công lớn và chiến thắng của Gunma Green Wings.